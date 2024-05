Previsioni Meteo Lecce: il bollettino per domani venerdì 3 maggio

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 3 Maggio a Lecce mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino e nel pomeriggio, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre dalla tarda mattinata in poi sono attese precipitazioni sotto forma di piogge leggere.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con poche nuvole e temperature che si manterranno intorno ai +14°C. Il vento soffierà da Ovest con una velocità di circa 17,9km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 1%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +19°C con una leggera brezza proveniente da Ovest.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 77% con la comparsa di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai +18°C e sono previste precipitazioni leggere con una probabilità del 9%.

In serata, le condizioni meteorologiche peggioreranno con un aumento delle precipitazioni, che diventeranno più intense e costanti. La copertura nuvolosa raggiungerà il 98% e le temperature si manterranno intorno ai +14°C.

In conclusione, per i prossimi giorni a Lecce è previsto un peggioramento delle condizioni meteorologiche con piogge più consistenti e una copertura nuvolosa più ampia. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo e di prepararsi adeguatamente per affrontare le precipitazioni previste.

Tutti i dati meteo di Venerdì 3 Maggio a Lecce

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.2° perc. +14.4° prob. 11 % 17.9 O max 28.7 Ponente 65 % 1013 hPa 3 poche nuvole +13.4° perc. +12.5° prob. 5 % 11.1 O max 15 Ponente 63 % 1013 hPa 6 poche nuvole +15.6° perc. +14.5° prob. 3 % 12.9 O max 16.8 Ponente 52 % 1013 hPa 9 cielo sereno +19.1° perc. +18.1° Assenti 19.9 O max 24.1 Ponente 41 % 1013 hPa 12 poche nuvole +19.3° perc. +18.4° Assenti 10.7 ONO max 26.9 Maestrale 42 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +17° perc. +16.2° 0.3 mm 14.2 NNO max 18.4 Maestrale 57 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +14.1° perc. +13.6° 0.98 mm 6.4 NNO max 12.1 Maestrale 77 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +14° perc. +13.4° 0.37 mm 8 O max 10.9 Ponente 74 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 05:40 e tramonta alle ore 19:47

