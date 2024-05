Previsioni Meteo Lombardia: domani torna il maltempo

MeteoWeb

“Permane sull’Europa Occidentale una profonda area di bassa pressione in continua rigenerazione grazie a correnti umide e instabili di origine atlantica. Di conseguenza, seppur sia attesa una pausa asciutta e soleggiata nel pomeriggio odierno, il tempo è previsto inaffidabile sulla Lombardia anche nei prossimi giorni, per piogge che si ripresenteranno sia mercoledì 22 che giovedì 23 anche a carattere temporalesco. Un probabile miglioramento è atteso per la giornata di sabato 25, quando anche le temperature torneranno a salire fino a portarsi su valori normali per il periodo“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nuvolosità variabile con ampi spazi di cielo sereno nella prima parte del giorno, annuvolamenti diffusi dal pomeriggio su tutti i settori.

Precipitazioni: rovesci sparsi già dalla tarda mattinata su Alpi e Prealpi, in estensione dal pomeriggio a gran parte della pianura e dell’Appennino, dove sono attesi anche dei temporali. Quota neve intorno a 2500 metri.

Temperature: minime in calo, massime in lieve rialzo. In pianura minime tra 11-15 °C, massime tra 22-25 °C.

Zero termico: tra 2600 e 2800 metri.

Venti: in pianura deboli occidentali, in montagna da deboli a moderati settentrionali.

