Previsioni Meteo Lombardia: oggi 1 maggio piogge diffuse, peggioramento nel pomeriggio

Piogge diffuse inizialmente deboli dal mattino di mercoledì 1 maggio, “in intensificazione dal tardo pomeriggio e insistenti fino alle ore pomeridiane di giovedì. Per gli ultimi giorni della settimana graduale miglioramento delle condizioni meteo sebbene all’insegna della variabilità, con temperature massime in graduale risalita in pianura“: queste le previsioni meteo per la Lombardia per oggi 1 maggio e per i prossimi giorni, riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di oggi, 1 maggio, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo velato nella notte, dal primo mattino rapido aumento della nuvolsoità a partire da sud, fino a ovunque nuvoloso.

Precipitazioni: assenti nella notte, dal mattino deboli sparse, in possibile intensificazione anche a carattere di rovescio o temporale su Appennino e bassa pianura centro occidentale nella seconda parte della giornata. Neve oltre 2300 metri.

Temperature: minime in rialzo, massime in calo. In pianura minime tra 12 e 15 °C, massime tra 18 e 21 °C.

Zero termico: a circa 2700 metri.

Venti: in pianura moderati orientali dal mattino e più insistenti a est, in montagna deboli a tratti moderati da sud.

Domani ovunque nuvoloso.

Precipitazioni: moderate diffuse sin dalla notte e persistenti fino al tardo pomeriggio, più consistenti in pianura anche a carattere di rovescio o isolato temporale, quindi in attenuazione ed esaurimento in serata sui settori meridionali di Regione. Neve oltre # metri.

Temperature: minime emmassime senza variazioni di rilievo. In pianura minime intorno a 14 °C, massime intorno a 18 °C.

Zero termico: in calo a circa 2200 metri o in lieve calo in serata.

Venti: in pianura da deboli a moderati orientali o da sud in Appennino, in montagna deboli da sud.

