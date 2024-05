Previsioni Meteo, nuovo ciclone la prossima settimana: ancora forte maltempo tra 8 e 10 Maggio

MeteoWeb

No, non finisce qui. Il maltempo che sta colpendo l’Italia proseguirà a lungo anche nel corso del mese di maggio, sulla falsariga di quanto già accaduto ad aprile. E le ampie schiarite che avremo nel weekend un po’ in tutto il Paese saranno solo illusorie. Infatti la prossima settimana una nuova perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia provocando piogge e temporali un po’ovunque, da Nord a Sud, già a partire da martedì 7 maggio. Ma i fenomeni più estremi si verificheranno tra giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 maggio.

Anche le temperature diminuiranno sensibilmente, e il maltempo colpirà duramente anche il Giro d’Italia già funestato dalle piogge e dal freddo lo scorso anno. Il maltempo a maggio sta ormai diventando una routine in Italia e anche la principale corsa ciclistica ne risentirà: le tappe nelle Regioni del Centro/Sud, in modo particolare tra Abruzzo e Campania, rischiano di essere compromesse proprio dalle forti piogge e dal freddo della prossima settimana.

E’ ancora presto evidenziare quali saranno le zone più colpite dal maltempo, che in ogni caso colpirà inizialmente il Nord (7 e 8 maggio) e successivamente il Centro/Sud (9 e 10 maggio). Di certo c’è che il trend fresco e piovoso continua e proseguirà anche nel mese primaverile per eccellenza. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

