Previsioni Meteo Padova: il bollettino per domani domenica 12 maggio

Domenica 12 Maggio a Padova si prospetta una giornata con nubi sparse e cielo coperto. Le temperature oscilleranno tra i +15°C e i +25°C, con una leggera brezza che soffierà da diverse direzioni, principalmente da Sud e Sud Est.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà intorno al 30%, con temperature in aumento che raggiungeranno i +24°C verso le 11:00. Il vento sarà leggero, con raffiche che potranno arrivare fino a 10,7km/h.

Nel pomeriggio, la nuvolosità aumenterà fino al 72% intorno alle 15:00, con temperature che si manterranno intorno ai +24°C. Il vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 12km/h.

In serata, il cielo sarà completamente coperto, con una probabilità molto bassa di precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +18°C, con una leggera brezza che soffierà da Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 12 Maggio a Padova indicano una giornata con nubi sparse al mattino, che si trasformeranno in cielo coperto nel pomeriggio e in serata. Le temperature saranno gradevoli, con un leggero aumento durante la mattina e un calo verso sera. Il vento sarà per lo più leggero, con raffiche occasionali. Resta comunque la possibilità di un repentino cambiamento delle condizioni meteorologiche, quindi è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.8° perc. +15.3° Assenti 5.2 NO max 5.2 Maestrale 70 % 1018 hPa 4 nubi sparse +15° perc. +14.5° Assenti 0.6 ONO max 1.8 Maestrale 75 % 1018 hPa 7 nubi sparse +19.3° perc. +18.9° Assenti 1.9 OSO max 2.6 Libeccio 62 % 1018 hPa 10 nubi sparse +23.2° perc. +22.8° prob. 19 % 8.6 SSO max 9.9 Libeccio 48 % 1018 hPa 13 nubi sparse +25° perc. +24.6° prob. 15 % 9.1 S max 10.9 Ostro 40 % 1016 hPa 16 nubi sparse +23.2° perc. +22.9° prob. 15 % 11.7 SE max 15.8 Scirocco 52 % 1015 hPa 19 cielo coperto +18.6° perc. +18.2° prob. 1 % 8.2 SE max 9.8 Scirocco 65 % 1016 hPa 22 cielo coperto +17.5° perc. +17.1° prob. 1 % 6.2 ENE max 6.9 Grecale 69 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:41 e tramonta alle ore 20:35

