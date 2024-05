Previsioni Meteo Padova: tutti i dettagli per domani sabato 1 giugno

MeteoWeb

Sabato 1 Giugno a Padova si prospetta una giornata con condizioni meteo generalmente stabili e piacevoli. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa fino a cielo sereno verso le ore centrali della giornata. Nel pomeriggio e in serata sono attese poche nuvole con la possibilità di deboli piogge nel tardo pomeriggio e in serata.

Le temperature si manterranno fresche durante la notte, con valori intorno ai +13°C, per poi aumentare gradualmente durante la giornata fino a raggiungere i +22°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, grazie alla scarsa presenza di vento.

La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che non supereranno i 18km/h. La direzione del vento sarà prevalente da Sud Ovest, garantendo un clima mite e piacevole per gran parte della giornata.

Le precipitazioni saranno scarse, con deboli piogge attese solo nel tardo pomeriggio e in serata, con intensità che non supererà i 0.15mm. L’umidità relativa si manterrà elevata, intorno al 90%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1017hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Padova si prevedono condizioni di instabilità con possibili piogge e un graduale aumento delle temperature. Si consiglia di monitorare costantemente l’evolversi della situazione meteo per eventuali aggiornamenti sulle previsioni del tempo a Padova.

Tutti i dati meteo di Sabato 1 Giugno a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.3° perc. +13.1° prob. 66 % 4.3 O max 7.1 Ponente 94 % 1010 hPa 3 nubi sparse +12.2° perc. +11.8° Assenti 6.7 O max 7 Ponente 92 % 1010 hPa 6 nubi sparse +15° perc. +14.7° Assenti 3.7 OSO max 5.5 Libeccio 84 % 1013 hPa 9 cielo sereno +18.8° perc. +18.6° Assenti 8.2 SO max 11.5 Libeccio 71 % 1014 hPa 12 cielo sereno +21.6° perc. +21.4° prob. 13 % 14.8 SO max 18 Libeccio 59 % 1014 hPa 15 cielo sereno +22.4° perc. +22.2° prob. 21 % 8.9 SO max 12.4 Libeccio 56 % 1014 hPa 18 cielo sereno +18.8° perc. +18.8° prob. 21 % 9.6 SSE max 15.9 Scirocco 79 % 1015 hPa 21 pioggia leggera +15.8° perc. +15.6° 0.15 mm 4.7 ENE max 5 Grecale 87 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 03:48 e tramonta alle ore 03:48

