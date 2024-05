Previsioni Meteo Piemonte: rovesci e temporali nelle prossime ore

MeteoWeb

“Pomeriggio odierno caratterizzato da condizioni di variabilità per la presenza di aria fredda in quota a ridosso delle Alpi occidentali che innescherà rovesci e temporali nelle vallate alpine ed appenniniche, in successivo transito su zone di pianura e collina, con fenomeni isolati o del tutto assenti tra Astigiano ed Alessandrino“: queste le previsioni meteo regionali, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa Piemonte. “Domani la rimonta di un debole campo di alta pressione dal bacino occidentale del Mediterraneo fino alle nostre latitudini garantirà condizioni più stabili, con al più isolati rovesci di calore limitati alle zone montane. Domenica il campo di alta pressione verrà eroso da una circolazione depressionaria centrata a sudovest delle isole britanniche, determinando dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi su zone montane e pedemontane, più diffusi ed intensi sui settori occidentali e settentrionali nelle ore centrali di lunedì, quando la circolazione depressionaria si porterà sulla Francia“.

Secondo le previsioni meteo di Arpa regionale, in Piemonte domani è previsto cielo soleggiato o velato al mattino con nuvolosità più consistente sull’alto Piemonte; da metà giornata generale aumento della copertura nuvolosa a partire da ovest. Precipitazioni deboli rovesci isolati dal pomeriggio a ridosso delle zone montane. Zero termico in aumento fino a 2600-2800 m a nord e 2900-3100 m a sud. Temperature minime in diminuzione, massime stazionarie. Venti moderati da ovest sulle Alpi, deboli o localmente moderati da sudovest su Appennino, Astigiano e Alessandrino; deboli variabili altrove.

