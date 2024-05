Previsioni Meteo Rovigo: il bollettino per domani martedì 7 maggio

MeteoWeb

Meteo a Rovigo per Martedì 7 Maggio

Le condizioni meteo a Rovigo per Martedì 7 Maggio saranno caratterizzate da un cielo coperto per gran parte della giornata, con precipitazioni che si alterneranno tra piogge leggere e moderate. La temperatura massima si attesterà intorno ai 18,3°C nel pomeriggio, mentre la minima sarà di circa 13,7°C durante la notte.

Previsioni Meteo:

Notte: Il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 13,7°C e la possibilità di piogge leggere.

Il cielo sarà coperto con temperature intorno ai e la possibilità di piogge leggere. Mattina: Le precipitazioni si intensificheranno, con piogge moderate e temperature che si manterranno attorno ai 13,7°C .

Le precipitazioni si intensificheranno, con piogge moderate e temperature che si manterranno attorno ai . Pomeriggio: Le piogge continueranno, con temperature che saliranno fino a 18,3°C e venti leggeri provenienti da Est.

Le piogge continueranno, con temperature che saliranno fino a e venti leggeri provenienti da Est. Sera: Le precipitazioni si attenueranno leggermente, ma il cielo rimarrà coperto con temperature intorno ai 14,1°C.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Martedì 7 Maggio a Rovigo indicano un’instabilità atmosferica con piogge leggere e moderate per gran parte della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di adottare le dovute precauzioni in caso di spostamenti. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sul meteo a Rovigo.

Tutti i dati meteo di Martedì 7 Maggio a Rovigo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.2° perc. +13.7° Assenti 9 ONO max 14.9 Maestrale 77 % 1012 hPa 3 cielo coperto +13.8° perc. +13.4° Assenti 7 OSO max 9.4 Libeccio 81 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +14° perc. +13.7° 0.74 mm 8.6 O max 15.3 Ponente 89 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +15.2° perc. +15° 0.18 mm 5.5 OSO max 6.7 Libeccio 86 % 1013 hPa 12 cielo coperto +17.2° perc. +16.9° prob. 73 % 7.9 S max 7.1 Ostro 74 % 1013 hPa 15 pioggia leggera +18.3° perc. +18° 0.14 mm 6.6 SE max 6.7 Scirocco 69 % 1012 hPa 18 cielo coperto +15.8° perc. +15.6° prob. 34 % 8.4 ENE max 13.9 Grecale 83 % 1013 hPa 21 pioggia leggera +14.1° perc. +13.9° 0.12 mm 5.9 NE max 6.6 Grecale 91 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:49 e tramonta alle ore 20:29

