Previsioni Meteo Rovigo: il bollettino per il weekend

Le previsioni meteo per Rovigo indicano un fine settimana all’insegna della stabilità. Le giornate saranno caratterizzate da cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature gradevoli. Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una copertura variabile, mentre di giorno il cielo sarà prevalentemente sereno. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +25°C, mentre le minime intorno ai +15°C. Il vento sarà generalmente leggero, con variazioni di direzione. È un weekend ideale per trascorrere del tempo all’aperto, magari con una passeggiata in natura o un picnic. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

Venerdì 10 Maggio

Notte: Durante la notte a Rovigo, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 68%. Le temperature si attesteranno intorno ai +14,9°C, con una percezione di +14,4°C. Il vento soffierà a 13,6km/h proveniente dal Nord Est, con raffiche fino a 30,7km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica di 1020hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature saliranno fino a +20,6°C, con una percezione di +20,1°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 14,9km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà al 51%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature massime raggiungeranno i +22,7°C, con una percezione di +22,2°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,9km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà del 43%.

Sera: In serata ci sarà un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo coperto al 98%. Le temperature si attesteranno sui +17,8°C, con una percezione di +17,1°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 1,8km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 58%.

Sabato 11 Maggio

Notte: Durante la notte a Rovigo, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’81%. Le temperature si manterranno intorno ai +15,9°C, con una percezione di +15,4°C. Il vento soffierà a 8,6km/h proveniente dal Nord, con raffiche fino a 8,7km/h. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica di 1019hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature saliranno fino a +21,3°C, con una percezione di +21°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,6km/h proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà al 59%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature massime raggiungeranno i +23,9°C, con una percezione di +23,6°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 5,4km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 46%.

Sera: In serata ci sarà un aumento della copertura nuvolosa, con poche nuvole al 22%. Le temperature si attesteranno sui +17,4°C, con una percezione di +17°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 8km/h proveniente da Sud Est. L’umidità sarà del 67%.

Domenica 12 Maggio

Notte: Durante la notte a Rovigo, si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa del 23%. Le temperature si manterranno intorno ai +15,9°C, con una percezione di +15,2°C. Il vento soffierà a 2,5km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 3,1km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica di 1019hPa.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da poche nuvole con una copertura nuvolosa del 22%. Le temperature saliranno fino a +22,4°C, con una percezione di +22°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 4,8km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 52%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa del 17%. Le temperature massime raggiungeranno i +25,2°C, con una percezione di +24,9°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 9,5km/h proveniente da Sud. L’umidità sarà del 41%.

Sera: In serata ci sarà un aumento della copertura nuvolosa, con poche nuvole al 12%. Le temperature si attesteranno sui +17,4°C, con una percezione di +17°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 10,5km/h proveniente da Sud Est. L’umidità sarà del 67%.

In base alle previsioni meteo, il fine settimana a Rovigo si prospetta con condizioni meteorologiche generalmente stabili, caratterizzate da cieli sereni o con poche nuvole e temperature gradevoli. È consigliabile godersi le giornate all’aperto, magari con una passeggiata in mezzo alla natura o un picnic in compagnia. Restate aggiornati sulle previsioni per eventuali cambiamenti.

