Previsioni Meteo Terni: il bollettino per domani martedì 14 maggio

Le previsioni meteo a Terni per Martedì 14 Maggio mostrano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 10-11%. Le temperature si attesteranno intorno ai +19-24°C, con una percezione leggermente inferiore a causa di una brezza leggera proveniente da Ovest. Nel corso della mattinata, la velocità del vento aumenterà leggermente, ma le condizioni rimarranno stabili.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 92-98%. Le temperature massime saranno intorno ai +25-26°C, ma la percezione sarà leggermente inferiore a causa del vento che soffierà da Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma è consigliabile portare con sé un ombrello per eventuali pioviggini improvvise.

In serata, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99-100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +15-18°C, con una percezione leggermente più bassa a causa della presenza di venti provenienti da Est – Sud Est. L’umidità relativa dell’aria sarà intorno al 62-68%, con una pressione atmosferica stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo a Terni per Martedì 14 Maggio indicano una giornata con un’alternanza di schiarite e nuvolosità, senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno su valori primaverili, con una percezione leggermente influenzata dalla presenza di venti provenienti da diverse direzioni. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e vestirsi adeguatamente per affrontare al meglio la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.3° perc. +14.1° 0.12 mm 4.1 ESE max 3.9 Scirocco 88 % 1012 hPa 4 cielo coperto +13.2° perc. +13° prob. 26 % 3.3 E max 3.2 Levante 90 % 1012 hPa 7 poche nuvole +19.8° perc. +19.6° prob. 13 % 0.4 SO max 2 Libeccio 65 % 1011 hPa 10 cielo sereno +24.7° perc. +24.3° prob. 20 % 5.5 OSO max 6 Libeccio 41 % 1010 hPa 13 cielo coperto +25.6° perc. +25.1° prob. 34 % 8.5 OSO max 9 Libeccio 34 % 1009 hPa 16 cielo coperto +23.7° perc. +23.3° prob. 34 % 9.3 SO max 10.9 Libeccio 45 % 1009 hPa 19 cielo coperto +17.5° perc. +17° prob. 2 % 3.9 SE max 3.9 Scirocco 65 % 1010 hPa 22 cielo coperto +16° perc. +15.4° Assenti 4.9 ESE max 4.6 Scirocco 67 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:45 e tramonta alle ore 20:26

