Previsioni Meteo Terni: il bollettino per domani venerdì 17 maggio

Venerdì 17 Maggio a Terni si prospetta una giornata all’insegna della stabilità atmosferica, con condizioni meteo prevalentemente asciutte e cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori massimi attesi intorno ai 23-24°C durante le ore centrali della giornata.

Nel dettaglio, al risveglio la città sarà interessata da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 50%, e temperature intorno ai +13-14°C. Nel corso della mattinata il cielo si libererà gradualmente dalle nubi, lasciando spazio a poche nuvole con una copertura intorno al 10-15% e temperature in aumento fino a superare i 20°C.

Nel pomeriggio il sole splenderà su Terni senza ostacoli, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature massime toccheranno i 23-24°C, garantendo una piacevole sensazione di tepore. Anche in serata e durante la notte il cielo resterà sgombro da nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai +13-15°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 17 Maggio a Terni indicano condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Per i prossimi giorni, ci si aspetta un prolungamento di questa situazione di stabilità atmosferica, con cieli sereni e temperature che dovrebbero mantenersi su valori simili. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo a Terni.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.6° perc. +13.5° Assenti 6.4 SSE max 8.4 Scirocco 94 % 1011 hPa 4 nubi sparse +13.8° perc. +13.6° prob. 4 % 6.2 SE max 8.7 Scirocco 88 % 1012 hPa 7 poche nuvole +19° perc. +18.6° prob. 12 % 10.4 S max 16.3 Ostro 62 % 1012 hPa 10 cielo sereno +22.8° perc. +22.3° Assenti 16.7 SSO max 24.7 Libeccio 45 % 1013 hPa 13 poche nuvole +23.7° perc. +23.2° Assenti 17.6 SO max 22.8 Libeccio 40 % 1012 hPa 16 cielo sereno +22.1° perc. +21.6° Assenti 12.4 SO max 16 Libeccio 45 % 1013 hPa 19 cielo sereno +15.1° perc. +14.5° Assenti 3 SSE max 4 Scirocco 73 % 1015 hPa 22 cielo sereno +13.2° perc. +12.6° Assenti 5.1 ESE max 4.9 Scirocco 77 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 05:42 e tramonta alle ore 20:29

