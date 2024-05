Previsioni Meteo Valle d’Aosta: torna il maltempo, temperature in calo

MeteoWeb

Una saccatura sull’Europa occidentale determina tempo instabile in Valle d’Aosta, con il transito di un’onda depressionaria atlantica oggi, in evoluzione domani in un minimo chiuso sul Mediterraneo occidentale. Le previsioni meteo dell’ufficio meteorologico regionale della Valle d’Aosta riportano per la giornata odierna cielo molto nuvoloso, con precipitazioni a tratti intense in particolare nel settore nord-occidentale e presso il Piemonte, neve a 2100-2300 m. Temperature minime in lieve aumento, massime in calo. Pressione stazionaria.

Domani nuvolosità irregolare, con schiarite più ampie nella valle centrale, rovesci sparsi o isolati temporali più probabili da metà giornata, neve a 1800-2000 m.

Temperature: in calo tranne le massime nelle valli.

Pressione: stazionaria.

Venti: 3000 m deboli occidentali, in rinforzo e rotazione da NE; episodi di foehn nelle valli superiori.

Mercoledì in parte soleggiato, con temporanei annuvolamenti, in seguito soleggiato con qualche nuvola nel pomeriggio.

