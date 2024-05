Previsioni Meteo Veneto: domani piogge diffuse

MeteoWeb

“Tra lunedì e mercoledì una bassa pressione in quota si sposterà dalla Francia nord-occidentale verso il mar Mediterraneo: la circolazione ciclonica ad essa associata porterà sul Veneto frequenti annuvolamenti e delle fasi di precipitazioni, più diffuse e consistenti martedì. Da giovedì la bassa pressione continuerà a muoversi verso sud, lasciando spazio all’espansione di un promontorio anticiclonico dall’Europa occidentale: di conseguenza il tempo tenderà a diventare più stabile e soleggiato“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo nuvoloso con maggiori addensamenti sulle zone montane, dove saranno più probabili delle precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio, nevose sopra i 2600 m; sul resto della regione possibili sporadici piovaschi. Temperature diurne in diminuzione. Venti in quota moderati/tesi da sud-ovest; altrove variabili deboli o a tratti moderati.

Secondo il bollettino meteo degli esperti di Arpa Veneto, domani è previsto tempo variabile/instabile con cielo nuvoloso o molto nuvoloso soprattutto tra la mattina ed il tardo pomeriggio.

Precipitazioni: Probabilità in aumento fino a alta (75-100%) di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale che, entro il primo pomeriggio, potranno interessare tutta la regione. Nel corso del pomeriggio fenomeni più localizzati e via via meno probabili. Limite della neve oltre tre i 2200-2400 m.

Temperature: In diminuzione, specie nei valori massimi.

Venti: In quota deboli, o moderati nelle prime ore, in prevalenza meridionali; nelle valli variabili. In pianura deboli o moderati dai settori orientali.

Mare: Da poco mosso a mosso.

Mercoledì 8 tratti di sereno, più presenti in pianura, soprattutto nella seconda metà della giornata, alternati ad annuvolamenti, che potranno essere accompagnati da episodi di instabilità sulle zone montane e pedemontane a cavallo delle ore centrali.

Precipitazioni: Probabilità fino a medio-alta (50-75%), tra la tarda mattina e il pomeriggio, sulle zone montane e pedemontane, di precipitazioni locali o sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale; per il resto in prevalenza assenti. Limite della neve in rialzo fino a sopra i 2500 m.

Temperature: Minime in locale lieve diminuzione, salvo in quota dove saranno in ripresa; massime in aumento.

Venti: In quota moderati da nord-est; altrove variabili.

Mare: Mosso o poco mosso.

Giovedì 9 cielo da parzialmente a poco nuvoloso per nubi medio-alte; precipitazioni generalmente assenti. Temperature prevalentemente in aumento, salvo calo delle minime nelle valli.

Infine, secondo le previsioni meteo degli esperti di Arpa, venerdì 10 in Veneto è previsto cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo modesta attività cumuliforme pomeridiana in montagna. Temperature pressoché stazionarie o in locale variazione.

