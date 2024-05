Previsioni Meteo Veneto: migliora nel weekend, nuova fase di maltempo da lunedì

MeteoWeb

La bassa pressione responsabile della fase instabile/perturbata dei giorni scorsi sta riducendo la sua influenza sul Veneto, fino a restare maggiormente confinata sull’Europa occidentale, con solo qualche precipitazione isolata nel fine settimana; in seguito il minimo depressionario si muoverà verso est, convogliando nuovamente sulla regione correnti cicloniche con una nuova fase di instabilità tra lunedì pomeriggio e la giornata di mercoledì, e probabile fase più intensa nella prima parte di martedì. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Sabato 18

Cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento in montagna. Probabilità di isolate brevi precipitazioni nelle ore pomeridiane in montagna, e qualche isolato piovasco o rovescio sulle zone centro-meridionali e occidentali della pianura specie in serata.

Domenica 19

Cielo: Inizialmente poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento nel corso della giornata, per annuvolamenti locali e nubi alte in transito.

Precipitazioni: In prevalenza assenti fino alla mattinata; in seguito sulle zone montane probabilità medio-bassa (20-40%) di locali piovaschi o rovesci, e probabilità bassa di qualche isolato piovasco in pianura.

Temperature: In contenuto aumento.

Venti: In quota deboli da sud-ovest, nelle valli variabili. In pianura deboli variabili, sulle zone orientali deboli da nordest al mattino e da sudest al pomeriggio.

Mare: Poco mosso o a tratti mosso.

Lunedì 20

Cielo: Nuvolosità variabile alternata a parziali schiarite, con aumento della copertura verso sera.

Precipitazioni: Fino al mattino precipitazioni generalmente assenti; dalle ore centrali primi locali piovaschi o rovesci, poi in estensione nel pomeriggio/sera con fenomeni anche a carattere di temporale e via via da sparsi a diffusi, che interesseranno pianura e Prealpi, solo dalla tarda serata o nottata le Dolomiti.

Temperature: In pianura minime in aumento, massime generalmente stabili, in montagna in contenuto aumento.

Venti: In pianura in prevalenza deboli/moderati, dai quadranti orientali, con rinforzi tesi verso sera specie sulle zone orientali. In quota deboli da sudovest, poi in rotazione da sudest e in rinforzo dalla tarda serata.

Mare: Poco mosso, fino a mosso dalla sera.

Martedì 21

Tempo instabile/perturbato, con cielo molto nuvoloso o coperto nella prima parte della giornata, poi parziali schiarite a partire da sud. Precipitazioni diffuse, più consistenti fino alle ore centrali, poi in diradamento nel pomeriggio a partire da sud, con fenomeni in esaurimento in serata; i fenomeni saranno anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime in aumento, massime in calo, salvo locale aumento sulla pianura meridionale. Rinforzi dei venti in pianura, da sud e sudest, fino a tesi sulla pianura meridionale e orientale.

Mercoledì 22

Tempo ancora instabile, con fenomeni quasi assenti fino al mattino, poi ripresa di rovesci o temporali sparsi che saranno probabili fino a sera. Temperature in contenuto calo, un po’ più sensibile nelle minime, specie alla sera.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.