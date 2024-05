Previsioni Meteo Veneto: tempo perturbato con precipitazioni diffuse

MeteoWeb

Da mercoledì, la pressione sarà in diminuzione per l’approfondimento di una saccatura atlantica che porterà condizioni di tempo variabile, a tratti instabile, in Veneto. Tra giovedì e venerdì un minimo depressionario si posizionerà sul Nord Italia determinando tempo perturbato, con fasi precipitazioni diffuse, specie su zone montane, pedemontane e settentrionali della pianura. Sabato tempo ancora variabile, a tratti instabile, mentre domenica la pressione sarà in ripresa, con tempo più soleggiato, specie in pianura, con temperature massime in marcata ripresa. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto, che segnala, in particolare, dal tardo pomeriggio/sera di mercoledì 1 maggio alla serata di giovedì 2 frequenti precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specie tra Prealpi e pianura; quantitativi consistenti sulle zone centro-settentrionali, localmente abbondanti su quelle prealpine e pedemontane.

Pomeriggio/sera di Mercoledì 1

Nuvolosità in progressivo aumento, con probabilità crescente di precipitazioni sulle zone montane, pedemontane e sulla pianura settentrionale, con rovesci o temporali, generalmente assenti altrove o a carattere locale; dalla sera le precipitazioni tenderanno ad interessare buona parte della regione. Limite delle nevicate in abbassamento da 2500 m fino a 2000-2300 m. Temperature massime in generale calo. Venti in quota da sud-est moderati, a tratti tesi; nelle valli variabili. In pianura tendenza a prevalenza dei venti da est/sud-est sulla pianura centro meridionale, che soffieranno per buona parte del pomeriggio tesi, altrove deboli/moderati da nord-est. Alla sera attenuazione dei venti nell’entroterra, sulla costa continueranno a soffiare venti tesi da sud-est.

Giovedì 2

Cielo: Tempo perturbato, a tratti instabile, con nuvolosità frequente fino a parte del pomeriggio, poi saranno possibili delle schiarite, specie in serata.

Precipitazioni: Probabilità alta (75-100%) di precipitazioni già dalla notte, anche a carattere di rovescio o temporale, con probabili temporanee pause sulla pianura centro-meridionale e sulla costa fino a parte della mattinata. Nel pomeriggio le precipitazioni saranno ancora frequenti, specie sulle zone centro-settentrionali, dove risulteranno complessivamente più consistenti. Limite delle nevicate in abbassamento fino a 1800-2100 m sulle Prealpi, 1700-2000 m sulle Dolomiti. Dalla sera precipitazioni in attenuazione ed esaurimento sui settori centro-meridionali di costa e pianura.

Temperature: Generale calo termico, con minime raggiunte in serata.

Venti: In quota moderati dai quadranti meridionali, in attenuazione dal tardo pomeriggio; nelle valli variabili. Su costa e pianura limitrofa venti dai quadranti meridionali moderati/tesi, nell’entroterra deboli variabili.

Mare: Mosso, con attenuazione del moto ondoso in serata.

Venerdì 3

Cielo: Tempo variabile, con nuvolosità più presente sulle zone montane e sulla pianura settentrionale, altrove annuvolamenti si alterneranno a schiarite.

Precipitazioni: Al mattino in pianura generalmente assenti o al più locali; sulle zone montane saranno probabili precipitazioni da locali a sparse nel corso della mattinata (probabilità medio-bassa 25-50%). Nel pomeriggio la probabilità di precipitazioni tenderà ad aumentare anche sulla pianura, con fenomeni da locali a sparsi. Il limite della neve sarà intorno ai 1500-1800 m sulle Dolomiti, 1800-2100 m sulle Prealpi.

Temperature: Senza variazioni di rilievo, salvo calo dei valori minimi sulle zone montane.

Venti: In quota deboli/moderati dai quadranti settentrionali. In pianura deboli di direzione variabile.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Sabato 4

Tempo variabile, a tratti instabile, con nuvolosità frequente sulle zone montane e pedemontane, in pianura da parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino, a irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio, con comparsa di schiarite anche ampie. Saranno possibili precipitazioni discontinue sulle zone montane e pedemontane, anche a carattere di rovescio o temporale, generalmente assenti altrove. Limite della neve intorno ai 2100-2400 m. Temperature in aumento in entrambi i valori.

Domenica 5

In pianura stabile e in prevalenza soleggiato, salvo possibile residua nuvolosità nelle prime ore sui settori meridionali; sulle zone montane maggiore variabilità con nubi irregolari, specie durante le ore centrali con possibili brevi e locali precipitazioni associate. Temperature minime senza variazioni di rilievo o in locale diminuzione, massime in ulteriore aumento.

