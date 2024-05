Previsioni Meteo Veneto: fase di tempo instabile/perturbato da martedì 14

MeteoWeb

Un promontorio anticiclonico continuerà ad interessare il Mediterraneo fino a domenica, determinando, in Veneto, condizioni di prevalente stabilità in pianura, mentre sulle zone montane sarà probabile dell’instabilità convettiva. Lunedì correnti occidentali umide precederanno l’approfondimento di una saccatura sull’Europa occidentale, che da martedì determinerà un’avvezione in quota di correnti umide da sud-ovest, associate ad una fase di tempo instabile/perturbato. Sulla regione si avranno precipitazioni, specie sulle zone montane, più sporadiche in pianura. Da mercoledì, l’ulteriore sviluppo della depressione sulla Francia determinerà tempo decisamente perturbato con precipitazioni diffuse, localmente anche consistenti. Le temperature massime saranno in calo, specie mercoledì, per poi riprendersi giovedì. Lo indicano le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Pomeriggio/sera di Domenica 12

Nuovo aumento della nuvolosità sulle zone montane e pedemontane e su parte della pianura settentrionale, specie in serata, altrove sereno o poco nuvoloso. Sulle zone montane aumenterà la probabilità (fino a medio-alta 25-50%) di fenomeni sparsi anche a carattere di rovescio o temporale, possibili localmente anche sulla Pedemontana e sulle zone nord-orientali della pianura verso sera; altrove generalmente assenti. Temperature massime senza notevoli variazioni o in locale aumento. Venti in pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota venti deboli/moderati dai quadranti settentrionali, in rotazione a fine giornata da sud-ovest.

Lunedì 13

Cielo: Parzialmente nuvoloso, a tratti nuvoloso, specie sulle zone montane.

Precipitazioni: Saranno probabili precipitazioni sparse già dalla notte sui settori pedemontani, montani, specie su quelli dolomitici, anche a carattere di rovescio o temporale; altrove generalmente assenti, salvo possibili locali fenomeni sulle zone nord-orientali al mattino. Limite della neve intorno ai 2500/2600 m.

Temperature: Minime in aumento, massime in calo.

Venti: In quota in progressivo rinforzo da sud-ovest. In pianura dai quadranti orientali deboli/moderati, in attenuazione nel corso del pomeriggio.

Mare: Poco mosso.

Martedì 14

Cielo: Instabile, con iniziali parziali schiarite, poi aumento della nuvolosità già nel corso della mattinata a partire dalle zone montane, in estensione al resto del territorio.

Precipitazioni: Saranno probabili fenomeni sparsi, con rovesci e temporali; sulla costa generalmente assenti o a carattere locale.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in ulteriore diminuzione.

Venti: In quota moderati da sud/sud-ovest, tesi da sud dalla sera. In pianura deboli/moderati dai quadranti orientali.

Mare: Da poco mosso a tratti mosso, specie sui settori costieri meridionali.

Mercoledì 15

Perturbato, con cielo molto nuvoloso e precipitazioni diffuse, localmente anche consistenti, con rovesci e temporali. Il limite della neve si abbasserà temporaneamente fino sui 2200-2400 m, prima di risalire al pomeriggio. Temperature minime in aumento in pianura, in calo sulle zone montane; massime in ulteriore diminuzione e sotto la media del periodo. Scirocco teso su costa ed aree limitrofe, nell’interno della pianura venti moderati, a tratti tesi, da nord-est. In quota venti tesi dai quadranti meridionali, anche forti sulle vette dolomitiche più alte.

Giovedì 16

Permangono condizioni di tempo perturbato, con nuvolosità estesa e precipitazioni frequenti, ma a carattere discontinuo, con rovesci e temporali. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in ripresa. Persisteranno venti di Scirocco sulla costa, che soffieranno con intensità moderata/tesa, nell’entroterra della pianura venti da nord-est moderati/tesi, in attenuazione verso sera. In quota venti moderati/tesi da sud-est, anche forti alle quote più alte.

