Previsioni Meteo Verona: il bollettino per domani sabato 25 maggio

Sabato 25 Maggio a Verona si prevedono condizioni meteo variabili, con piogge intermittenti durante la mattina e il primo pomeriggio, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata.

Durante la mattina, a partire dalle prime ore del giorno, sono attese piogge leggere che potrebbero intensificarsi fino a diventare moderate verso le 10:00. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C, con una percezione leggermente inferiore a causa dell’umidità presente nell’aria.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, le piogge tenderanno a diminuire di intensità fino a cessare completamente verso le 15:00. Le nuvole inizieranno a diradarsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Le temperature si attesteranno sui +22°C, con una leggera diminuzione dell’umidità e una pressione atmosferica stabile.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una probabilità molto bassa di precipitazioni. Le temperature caleranno leggermente, raggiungendo i +16°C, mentre l’umidità si manterrà costante intorno al 80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 25 Maggio a Verona indicano un inizio di giornata piovoso, con piogge che tenderanno a diminuire di intensità nel corso della mattina e del pomeriggio, lasciando spazio a schiarite nel primo pomeriggio. La situazione atmosferica si stabilizzerà in serata, con cielo nuvoloso ma con bassa probabilità di piogge. Le temperature si manterranno miti, con valori intorno ai +20°C durante il giorno e un lieve calo in serata.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.4° perc. +14.3° 0.34 mm 8.7 NE max 10.4 Grecale 90 % 1017 hPa 4 pioggia leggera +14.6° perc. +14.5° 0.42 mm 5 NE max 6.8 Grecale 90 % 1017 hPa 7 pioggia leggera +17.8° perc. +17.6° 0.18 mm 1 E max 4.2 Levante 79 % 1017 hPa 10 pioggia moderata +19.8° perc. +19.7° 1.29 mm 3.8 SSO max 5.4 Libeccio 73 % 1018 hPa 13 pioggia leggera +21.7° perc. +21.5° 0.14 mm 6 ONO max 5.3 Maestrale 61 % 1017 hPa 16 poche nuvole +21.4° perc. +21.2° prob. 60 % 7.9 O max 6.9 Ponente 62 % 1016 hPa 19 cielo coperto +17.2° perc. +17.1° prob. 6 % 6.6 ONO max 7.3 Maestrale 79 % 1016 hPa 22 cielo coperto +16.1° perc. +15.8° Assenti 6.9 NO max 8.7 Maestrale 80 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:33 e tramonta alle ore 20:53

