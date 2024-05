Previsioni Meteo Vicenza: tutti i dettagli per domani venerdì 3 maggio

MeteoWeb

Venerdì 3 Maggio a Vicenza si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo instabili e variabili. Le previsioni del tempo indicano cielo coperto con piogge leggere per gran parte della giornata, con un’umidità che si manterrà costantemente alta intorno all’88-89%. Le temperature oscilleranno tra i +12,1°C e i +17,9°C, con una percezione termica leggermente inferiore a causa della presenza di venti leggeri che soffieranno principalmente da direzioni variabili.

Nel dettaglio, durante la notte il cielo sarà coperto e le temperature si manterranno intorno ai +12°C, con la possibilità di piogge leggere che caratterizzeranno le prime ore del giorno. La situazione non cambierà molto durante la mattina, con piogge leggere che continueranno a interessare la zona e temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +14°C verso le ore centrali della mattinata.

Nel corso del pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le piogge leggere persistono, con temperature che si attesteranno intorno ai +17°C. Anche in sera le condizioni meteo non subiranno variazioni significative, con cielo nuvoloso e piogge leggere che accompagneranno la serata, mantenendo le temperature intorno ai +14°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 3 Maggio a Vicenza indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e piogge leggere, con temperature che si manterranno su valori primaverili. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del manto stradale a causa delle precipitazioni e di munirsi di abbigliamento adeguato per fronteggiare l’umidità costante. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Vicenza per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 3 Maggio a Vicenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.4° perc. +12° prob. 39 % 2.4 OSO max 3.8 Libeccio 88 % 1009 hPa 3 pioggia leggera +12.2° perc. +11.8° 0.37 mm 1.3 ONO max 1.7 Maestrale 88 % 1009 hPa 6 pioggia leggera +12.7° perc. +12.3° 0.18 mm 4.4 ENE max 8.5 Grecale 88 % 1011 hPa 9 pioggia leggera +13.9° perc. +13.5° 0.21 mm 2.3 NNE max 4.2 Grecale 82 % 1012 hPa 12 cielo coperto +16.8° perc. +16.2° prob. 71 % 2.6 OSO max 5.7 Libeccio 66 % 1012 hPa 15 cielo coperto +17.7° perc. +17.2° prob. 27 % 5.3 SSE max 5.6 Scirocco 63 % 1012 hPa 18 cielo coperto +15.2° perc. +14.9° prob. 27 % 4.9 ESE max 6.8 Scirocco 80 % 1012 hPa 21 cielo coperto +13.7° perc. +13.4° prob. 18 % 4.4 ENE max 6.4 Grecale 87 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:54 e tramonta alle ore 20:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.