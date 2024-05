Il professore D’Auria dell’Università di Pisa eletto ai vertici della American Nuclear Society

MeteoWeb

Il professore Francesco D’Auria dell’Università di Pisa è stato eletto ai vertici della American Nuclear Society, un’organizzazione internazionale che riunisce scienziati, ingegneri e professionisti impegnati a sviluppare le applicazioni pacifiche del settore nucleare.

La cerimonia di conferimento della carica di Fellow avverrà in apertura della conferenza annuale dell’ANS il prossimo 17 giugno a Las Vegas. Come recita la motivazione, la nomina di D’Auria è avvenuta sia in riconoscimento dei suoi eccezionali contributi alla termoidraulica dei reattori nucleari e in particolare ai metodi di analisi delle incertezze, sia per il suo impatto come educatore di una generazione di ingegneri nucleari.

Francesco D’Auria, nato a Benevento nel 1954, ha conseguito laurea e dottorato all’Università di Pisa dove attualmente è ordinario di impianti nucleari al Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni. D’Auria fa parte della American Nuclear Society dal 1981 così come di altre società e gruppi internazionali. Ha fondato e diretto numerose riviste scientifiche e la sua produzione scientifica è di oltre 1200 articoli di cui è coautore. Attualmente è Editor in Chief della rivista Elsevier J Nuclear Engineering and Design.

