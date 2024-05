Protezione Civile: il Dipartimento partecipa al Salone del Libro di Torino

MeteoWeb

Per il secondo anno il Dipartimento della Protezione Civile partecipa al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma a Lingotto Fiere dal 9 al 13 maggio. In particolare, all’interno dello stand allestito nel Padiglione Oval i visitatori potranno conoscere da vicino la storia della Protezione Civile e scoprire come la storia delle grandi emergenze si lega alla storia del nostro Sistema e del nostro Paese. Durante la fiera verrà presentato poi il progetto eQuiLIBRI, la biblioteca di protezione civile partecipata e aperta a linguaggi e generi differenti da realizzare con il contributo di tutti. Infatti, alla prima selezione di titoli presentata in fiera si aggiungeranno i consigli di lettura suggeriti dai visitatori.Oltre all’area espositiva e alla biblioteca partecipata presso lo stand sarà allestita anche un’area talk che ospiterà un ciclo di incontri realizzati in collaborazione con la rivista multimediale Lucy. Primo ospite Nicola Lagioia che, il 10 maggio alle 11, insieme alla Vice Capo del Dipartimento Titti Postiglione darà il via a questo spazio di conversazione tra scrittori e scrittrici ed esperti su temi di protezione civile a partire da punti di vista differenti.

Il Dipartimento partecipa anche agli appuntamenti organizzati dal Salone con l’incontro Tra rischi e sostenibilità: immaginiamo insieme il nostro futuro, tema sul quale si confronteranno il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio e Nicola Lagioia. L’appuntamento, moderato da Giusi Fasano, si svolgerà domenica 12 maggio alle 10.45 nel Padiglione 1, sala Rosa.

“C’è uno slogan tanto breve quanto efficace che usiamo spesso per raccontare la specificità del nostro Sistema: “di tutti, con tutti” – commenta il Capo Dipartimento Curcio – perché la forza della nostra Protezione Civile è sempre stata quella di essere aperta alle diverse energie della società promuovendo la partecipazione di tutti. Portare al Salone del Libro una biblioteca aperta e partecipata di protezione civile così come aprire il nostro stand a suggestioni, storie e prospettive diverse e altre è un modo nuovo per declinare e raccontare la peculiarità del nostro Sistema“.

Infine, nello stand del Dipartimento si svolgeranno anche incontri di poesia, con Franco Arminio, di arte, con Michelangelo Pistoletto, dedicati al fumetto, con Roberto Gagnor e Mattia Surroz. E sarà proprio L’Attimo Decisivo, il fumetto ideato nell’ambito della campagna sulle buone pratiche di protezione civile Io Non Rischio, a diventare il centro di sessioni di lettura creativa e attività laboratoriali.

Il programma degli incontri allo stand del Dipartimento è disponibile su: https://www.protezionecivile.gov.it

