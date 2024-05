Prove invalsi 2024 al via oggi: date e cosa sono

MeteoWeb

Al via oggi, lunedì 6 maggio 2024, le prove invalsi per le scuole primarie e secondarie: hanno l’obiettivo di fornire un giudizio sullo stato complessivo dell’istruzione di ogni singolo studente. Acronimo di Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione (un istituto di ricerca sotto il patrocinio del Ministero dell’Istruzione) ha come obiettivi principali: raccogliere dati sul sistema scolastico italiano; valutare quale sia l’offerta didattica e formativa all’interno delle scuole; comprendere come viene accolta e recepita dagli studenti; fornire un giudizio sullo stato complessivo dell’istruzione italiana, e quindi sia quanto viene insegnato sia di quanto gli studenti hanno appreso.

Il calendario prevede:

II primaria (prova cartacea)

Italiano: oggi, martedì 7 maggio

Prova di lettura solo Classi Campione: martedì 7 maggio 2024

Matematica: giovedì 9 maggio

V primaria (prova cartacea)

Inglese: lunedì 6 maggio 2024

Italiano: martedì 7 maggio 2024

Matematica: giovedì 9 maggio 2024

II secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT)

Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15 maggio 2024

In questa finestra la scuola sceglie due giorni per svolgere le prove di Italiano, Matematica. Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da lunedì 13 maggio 2024 a venerdì 31 maggio 2024.

