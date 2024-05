“Qualcosa” si agita sotto il ghiaccio di Europa, la luna di Giove

MeteoWeb

Il paesaggio ghiacciato di Europa, una delle lune di Giove, ha da sempre affascinato scienziati e appassionati di astronomia per la sua potenziale abitabilità e i suoi misteri geologici. Recenti osservazioni della sonda Giunone hanno rivelato segni sorprendenti sulla superficie di Europa che suggeriscono che la sua crosta ghiacciata è fortemente influenzata dall’oceano sottostante. L’elemento più significativo di queste scoperte è che Giunone ha individuato ciò che potrebbe essere l’attività dei pennacchi, fenomeno che, se confermato, permetterebbe alle future missioni di prelevare campioni dell’oceano interno di Europa senza dover atterrare. Questo rappresenta un passo avanti rivoluzionario, poiché raccogliere campioni dell’oceano interno di Europa potrebbe svelare i misteri della vita al di fuori della Terra e fornire nuove intuizioni sulla formazione e l’evoluzione dei mondi ghiacciati del Sistema Solare.

Le prime immagini di Europa

Sono trascorsi quasi due anni dall’ultimo passaggio ravvicinato di Giunone su Europa, avvenuto il 29 settembre 2022. Le immagini scattate durante quel sorvolo sono ancora oggetto di analisi approfondite da parte degli scienziati. Nonostante Giunone orbiti attorno a Giove dal 2016, queste cinque immagini rappresentano i primi primi piani di Europa dalla missione della sonda Galileo nel 2000. Questa apparente lacuna nelle osservazioni dettagliate di uno dei mondi più affascinanti del Sistema Solare ha, tuttavia, creato l’opportunità di valutare eventuali cambiamenti significativi nel tempo e di confrontare le nuove osservazioni con i dati raccolti durante le missioni precedenti.

Una superficie dimanica

Europa è conosciuta come l’oggetto più liscio del Sistema Solare, grazie al costante ricambio superficiale guidato dal suo oceano interno. Nonostante la sua superficie liscia, Europa non è priva di caratteristiche interessanti. Giunone ha individuato depressioni dalle pareti ripide, larghe tra i 20 e i 50 chilometri, e schemi di fratture che indicano una possibile “vera migrazione polare“. Questo fenomeno si verifica quando il guscio ghiacciato di Europa si separa dal suo interno roccioso, creando elevati livelli di stress che portano a modelli di frattura prevedibili.

La dott.ssa Candy Hansen del Planetary Science Institute ha spiegato che queste osservazioni suggeriscono che la superficie di Europa è in continua evoluzione, guidata dalle forze dinamiche del suo interno. La teoria della vera migrazione polare implica che il guscio ghiacciato di Europa ruoti a una velocità diversa rispetto al nucleo roccioso sottostante. Questo movimento è influenzato dalle correnti nell’oceano interno, che a loro volta sono guidate dal riscaldamento del nucleo roccioso di Europa a causa dell’attrazione gravitazionale di Giove e delle altre lune maggiori. Queste interazioni creano un ambiente dinamico, in cui le regioni di ghiaccio si allungano e si comprimono, dando origine alle crepe e alle creste osservate.

Nuove formazioni su Europa

Il team di ricerca, di cui fa parte la dott.ssa Hansen, ha esaminato le immagini dell’emisfero meridionale di Europa, rilevando che i modelli di frattura sono più estesi di quanto precedentemente identificato. Questo suggerisce che gli effetti della migrazione polare sulla geologia superficiale di Europa sono diffusi e significativi. Non tutti i cambiamenti osservati sono dovuti alle correnti oceaniche interne. Ad esempio, il cratere Gwern, che si pensava fosse uno dei pochi crateri da impatto documentati su Europa, è risultato essere una serie di creste intersecanti che creano un’illusione ottica di un cratere. Questa scoperta dimostra quanto sia complessa e dinamica la superficie di Europa e come le nostre interpretazioni iniziali possano essere messe in discussione da nuove osservazioni.

Ornitorinco: una formazione unica

Le nuove osservazioni di Giunone non solo risolvono misteri passati, ma introducono nuove caratteristiche intriganti. Una formazione denominata “Ornitorinco” per la sua forma particolare presenta creste che sembrano collassare verso l’interno. Questo fenomeno potrebbe essere causato da sacche di acqua salata che si sono infiltrate nel guscio ghiacciato. Queste sacche d’acqua potrebbero diventare obiettivi importanti per le future missioni di esplorazione, come l’Europa Clipper, che potrebbe studiare queste formazioni per comprendere meglio la dinamica interna di Europa. La struttura, chiamata così dagli scienziati planetari per la sua forma unica, potrebbe rappresentare un fenomeno geologico di grande interesse per la comprensione della dinamica interna di Europa e delle interazioni tra il suo oceano e la crosta ghiacciata.

La prova dell’Attività Criovulcanica

Oltre a queste caratteristiche geologiche, le macchie scure osservate sulla superficie di Europa potrebbero indicare attività criovulcanica, un processo in cui l’acqua liquida e altri materiali vengono espulsi dalla crosta ghiacciata. Heidi Becker del Jet Propulsion Laboratory ha affermato che tali attività suggeriscono la presenza di acqua liquida nel sottosuolo di Europa, analogamente ai geyser osservati su Encelado, una luna di Saturno. Se confermata, questa attività criovulcanica permetterebbe di raccogliere campioni dell’oceano interno di Europa semplicemente volando attraverso un pennacchio, evitando la necessità di atterrare e perforare la superficie. Questo metodo innovativo di raccolta dei campioni potrebbe accelerare significativamente il processo di esplorazione e analisi, permettendo agli scienziati di ottenere dati cruciali sulla composizione e la potenziale abitabilità dell’oceano di Europa.

Il futuro dell’esplorazione spaziale

Attualmente, il fenomeno dello spostamento polare causa solo aggiustamenti modesti nella posizione delle caratteristiche superficiali di Europa, ma ci sono indizi che milioni di anni fa possa essersi verificato uno spostamento molto più significativo, di oltre 70 gradi. Le ragioni di questo grande spostamento rimangono sconosciute, ma suggeriscono una complessa storia geologica e dinamica per questa luna ghiacciata. Questi spostamenti potrebbero essere il risultato di cambiamenti interni significativi o di interazioni gravitazionali con Giove e le altre lune, e comprendere questi processi potrebbe fornire nuove informazioni sulla storia evolutiva di Europa e delle sue caratteristiche superficiali.

