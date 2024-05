Raggio cosmico getta luce su un insediamento greco di 7.000 anni fa

MeteoWeb

Nel campo sempre affascinante dell’archeologia, ogni scoperta rivela nuovi dettagli sulla nostra storia antica, spesso svelando antichi enigmi e aprendo nuove prospettive su civiltà scomparse. L’insediamento preistorico di Dispilio, situato nella Grecia settentrionale, è stato al centro di una scoperta straordinaria che ha catturato l’immaginazione dei ricercatori e del pubblico. Attraverso l’applicazione di tecniche avanzate di datazione, i ricercatori dell’Università di Berna hanno gettato nuova luce su questo antico sito, rivelando una finestra temporale precisa su un periodo cruciale della nostra storia.

Lo studio

La chiave di questa scoperta risiede nell’uso combinato della dendrocronologia e della datazione al radiocarbonio. La dendrocronologia, basata sull’analisi degli anelli di crescita degli alberi, fornisce un’indicazione preziosa dell’età degli oggetti in legno. Tuttavia, questa tecnica ha i suoi limiti, specialmente in regioni dove mancano cronologie regionali continue degli anelli degli alberi. Qui entra in gioco la datazione al radiocarbonio, che misura il decadimento di isotopi radioattivi come il carbonio-14 per determinare l’età approssimativa di reperti organici.

Raggi cosmici e indizi sugli antichi greci

La scoperta chiave che ha reso possibile questa datazione precisa è stata la rivelazione degli eventi Miyake, una serie di picchi di radiocarbonio causati da flussi cosmici massicci. Questi picchi, identificati dal fisico giapponese Fusa Miyake, sono stati ritenuti fondamentali per ancorare le cronologie degli anelli degli alberi in regioni dove tali cronologie non esistevano precedentemente. Questa scoperta ha segnato un cambio di paradigma nell’archeologia preistorica, aprendo nuove frontiere nella datazione degli antichi insediamenti umani.

Dispilio è diventato il punto focale di questa rivoluzione nella datazione archeologica. Situato sul Lago Orestida nel nord della Grecia, questo sito ha rivelato la sua età precisa grazie agli eventi Miyake, che hanno permesso ai ricercatori di tracciare con sicurezza la cronologia degli anelli di crescita degli alberi presenti nel legname ritrovato sul sito. Questa datazione ha rivelato un periodo di intensa attività edilizia tra il 5328 e il 5140 a.C., offrendo una panoramica senza precedenti sulla vita quotidiana degli antichi agricoltori che abitavano questa regione.

Le implicazioni di questa scoperta vanno ben oltre il mero contesto di Dispilio. Ora, con una cronologia precisa a disposizione, i ricercatori possono collegare altri siti archeologici della regione alla “Cronologia Dispilio“, aprendo la strada allo sviluppo di una dendrocronologia regionale per i Balcani meridionali. Questo non solo arricchirà la nostra comprensione del passato remoto di questa regione, ma potrebbe anche rivelare nuove informazioni su come le antiche civiltà si sono sviluppate e interagite nel corso dei millenni.

