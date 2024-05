Telegraph: “il Regno Unito si rifiuta di firmare il trattato globale dell’OMS sui vaccini”, ecco perché

MeteoWeb

Il Regno Unito si rifiuta di firmare il trattato pandemico dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) mentre insiste che il Paese dovrebbe cedere un quinto dei suoi vaccini, secondo quanto riferito dal Telegraph. Il Regno Unito è fermamente contrario a tali impegni legati ai vaccini e non firmerà alcuna forma di accordo sulla pandemia che mina la sovranità britannica.

I rappresentanti dei 194 Stati membri dell’OMS sono a metà dei colloqui per cercare di concordare l’Accordo pandemico dell’OMS, un’iniziativa annunciata per la prima volta nel maggio 2021. Al culmine dell’emergenza Covid, le nazioni avevano pianificato di firmare un documento giuridicamente vincolante, informalmente noto come trattato pandemico o accordo pandemico, che avrebbe costretto i Paesi ad affrontare la prossima emergenza sanitaria globale in modo unito.

Il trattato

Secondo i termini dell’ultima bozza del trattato, giunto alla sua nona e ultima iterazione, tutti gli Stati membri, compreso il Regno Unito, sarebbero obbligati a cedere il 20% dei “prodotti sanitari legati alla pandemia” ad altri Paesi e sarebbe loro impedito di accumulare scorte. Ciò includerebbe terapie, dispositivi di protezione individuale (DPI) e vaccini. Il documento dell’OMS afferma che l’agenzia gestita dalle Nazioni Unite avrà “accesso in tempo reale” al 10% di questi prodotti gratuitamente e al 10% “a prezzi accessibili”.

Il documento afferma anche che i Paesi dovrebbero “mettere da parte una porzione del loro approvvigionamento totale di strumenti diagnostici, terapeutici o vaccini rilevanti in modo tempestivo per l’uso nei Paesi che affrontano sfide… ed evitare di avere scorte nazionali di prodotti sanitari legati alla pandemia”.

Il Regno Unito si oppone

Una fonte vicina ai negoziati ha dichiarato: “il Regno Unito non può accettare queste proposte nella loro forma attuale – e non sono state concordate”.

Resta inteso che il Regno Unito accetterà un accordo globale giuridicamente vincolante solo se vi sarà l’impegno che i vaccini di fabbricazione britannica vengano utilizzati per ciò che il Regno Unito ritiene essere il proprio interesse nazionale. I funzionari vogliono mantenere il controllo e poter scegliere quando è meglio per il Regno Unito distribuire i prodotti a livello globale e quando le risorse saranno meglio impiegate a livello nazionale. Resta inteso che, sebbene il Regno Unito sia desideroso di lavorare verso un approccio unitario, non è disposto a rinunciare all’autonomia sulle proprie risorse.

Un portavoce del Dipartimento della sanità e dell’assistenza sociale del Regno Unito ha dichiarato a The Telegraph: “non possiamo commentare i dettagli di proposte specifiche e nessuna proposta è stata concordata. Sosterremo l’adozione dell’accordo e lo accetteremo a nome del Regno Unito solo se sarà fermamente nell’interesse nazionale del Regno Unito e rispetterà la sovranità nazionale”.

La condivisione dei prodotti sanitari è vista come una linea rossa per molti dei Paesi impegnati nelle discussioni sul trattato pandemico. Le nazioni più povere la considerano essenziale per garantire un trattamento equo a tutte le nazioni, ma i Paesi più ricchi sono preoccupati di cedere l’autonomia a un’organizzazione globale.

Altri problemi del trattato pandemico

Un aspetto chiave del trattato, il sistema PLABS (Pathogen Access and Benefits Sharing) dell’OMS, è già stato rinviato al 2026 poiché i Paesi non riescono a mettersi d’accordo su come imporre legalmente la distribuzione di campioni di virus e informazioni genetiche a fini di ricerca.

Gli esperti hanno avvertito che è probabile che la maratona di due settimane di colloqui non riuscirà a risolvere i disaccordi fondamentali sugli argomenti controversi. Il capo dell’OMS ha ribadito la sua speranza che l’impasse sui vaccini possa essere risolta mentre i colloqui entrano nella seconda settimana. “Date alle persone del mondo, alle persone dei vostri Paesi, alle persone che rappresentate, un futuro più sicuro”, ha detto il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus ai funzionari in una riunione a Ginevra. “Ho una semplice richiesta: per favore, fatelo, per loro”.

Nel maggio 2021, l’allora Primo Ministro britannico Boris Johnson ha annunciato che il trattato era stato istituito per migliorare i sistemi di allarme, la condivisione dei dati, la ricerca, la produzione e la distribuzione di contromisure mediche e di sanità pubblica come vaccini, medicinali, diagnostica e DPI. Ha detto: “la pandemia di Covid-19 è stata un duro e doloroso promemoria del fatto che nessuno è al sicuro finché tutti non sono al sicuro. Siamo quindi impegnati a garantire un accesso universale ed equo a vaccini, farmaci e strumenti diagnostici sicuri, efficaci e convenienti per questa e le future pandemie”.

Questo mantra risuona ancora oggi nella stanza, dicono le fonti, ma la volontà delle nazioni ricche di aderire al documento giuridicamente vincolante sembra essere diminuita.

