Resti umani trovati nella bocca di un alligatore in Texas

Resti umani sono stati trovati nella bocca di un alligatore in Texas. La macabra scoperta è stata fatta dalle autorità di Houston, impegnate nelle ricerche di una donna scomparsa. L’identità della vittima non è ancora stata accertata, ma gli investigatori ritengono che possa trattarsi della donna sulla sessantina che era stata segnalata come dispersa. L’alligatore è stato abbattuto per evitare ulteriori danni ai resti della vittima.

Secondo quanto riporta la BBC, gli attacchi di alligatori sono frequenti in Florida, dove solo 8 mesi fa un altro alligatore era stato abbattuto dopo essere stato trovato con parti del corpo di una donna in bocca. In Texas, invece, questi attacchi sono molto rari. L’ultimo episodio simile nello Stato risale al 2015, quando un uomo di 28 anni fu ucciso mentre nuotava nella città di Orange.

