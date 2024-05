Terremoto, “al via la vera ricostruzione di Castelluccio”: “fra tre anni sarà meglio di prima”

MeteoWeb

“Si avvia la vera ricostruzione di Castelluccio di Norcia che renderà questo posto uno dei luoghi più sicuri del mondo“. È quanto ha detto all’ANSA il Commissario straordinario alla ricostruzione post sisma 2016, Guido Castelli. “Oggi – ha aggiunto il Commissario – vengono consegnati i lavori del primo applicativo, vale a dire si inizierà a intervenire sui muri di contenimento, sulle strade e sui sottoservizi, opere propedeutiche per passare poi alla realizzazione delle piastre antisismiche sulle quali sarà ricostruito il centro storico del borgo”. “Le piastre – ha specificato ancora Castelli – contiamo di avviarle alla fine del 2025 e mi piace ricordare che poggeranno su 300 isolatori sismici”.

“Quindi – ha sottolineato ancora – possiamo dire che oggi si avvia la ricostruzione di Castelluccio, un cantiere globale di 60 milioni di euro con una collaborazione tra pubblico e privato”. Il Commissario ha tenuto a evidenziare che tutti gli interventi “saranno realizzati nel massimo rispetto della sostenibilità ambientale“.

Il progetto è stato di nuovo illustrato alla cittadinanza di Castelluccio che ha partecipato numerosa all’appuntamento. Tra i presenti, oltre agli amministratori comunali di Norcia, anche il Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei e il direttore del territorio regionale, Stefano Nodessi Proietti.

Tecnici: “fra tre anni Castelluccio sarà meglio di prima”

“Realisticamente, a iniziare da oggi, penso che fra tre anni potremmo rifotografare Castelluccio di Norcia come era prima, meglio di prima e soprattutto abitato“. Lo dice all’ANSA l’ingegner Massimo Conti della Enarconti, uno dei progettisti della ricostruzione del borgo dei Monti Sibillini, distrutto dal terremoto del 2016. “Tra il 2027 e il 2028 – ha aggiunto il professionista – riteniamo che sia una data congrua per avere tutto completato per quanto concerne il nostro intervento. Poi la rifinitura esteriore degli edifici sarà demandata ai privati che giustamente vorranno personalizzare le loro abitazioni”.

L’ing. Sebastiano Ortu della società Sagi, altro progettista della ricostruzione di Castelluccio – assieme anche alle società Trend Project Dsd-Dezi e Tps – ha spiegato invece che “il completamento del primo attuativo che si avvia oggi con muri di contenimento, viabilità e opere di sotto servizi, sarà realizzato in 950 giorni naturali e consecutivi”. “Un tempo – ha aggiunto Ortu – che terrà conto anche delle interruzioni necessarie per rispettare i momenti turistici più significativi di questo luogo come la fioritura e delle avversità meteorologiche, soprattutto nei periodi invernali”.

Il direttore regionale del territorio Stefano Nodessi Proietti ha, invece, sottolineato come tutti gli interventi saranno realizzati nel rispetto della sostenibilità ambientale.

