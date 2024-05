Rischio eruzione in Colombia: allerta arancione per il vulcano Puracé

MeteoWeb

Il Servizio Geologico Colombiano (SGC) ha annunciato che il livello di allerta relativo al vulcano Puracé, situato nel dipartimento di Cauca, nel Sud/Ovest del Paese, è stato aumentato da giallo a arancione a causa di “cambiamenti significativi” nella sua attività. Ciò significa che sussiste una considerevole probabilità di eruzione, anche se non è imminente. La decisione è stata presa in base a “cambiamenti significativi in tre variabili: sismicità, deformazione del suolo e cambiamenti nel tipo di gas e fluidi emessi dal vulcano“, come affermato dall’autorità geologica in una nota. “Questi fattori, insieme, indicano che ora c’è una maggiore probabilità di eruzione, ma ciò non significa che avverrà necessariamente“, ha aggiunto l’SGC.

Nelle ultime settimane, il vulcano ha registrato un aumento significativo dei terremoti associati alla fratturazione delle rocce e al movimento dei fluidi all’interno del vulcano, a profondità comprese tra 0 e 4 km rispetto alla superficie. Allo stesso tempo, i sistemi di telemetria dei dati raccolti dalla rete di sorveglianza mostrano che la struttura del vulcano continua a deformarsi gradualmente e che c’è un piccolo corpo magmatico, situato a 2 km di profondità, che si sta spostando verso la superficie.

“Il Paese deve essere preparato e intraprendere le necessarie azioni preventive, date le attuali condizioni di attività del Puracé“, ha dichiarato John Makario Londono, direttore dell’area tecnica delle minacce dell’SGC.

Il vulcano Puracé si trova a 27 km da Popayán, capoluogo del dipartimento di Cauca, e nella sua zona di influenza vivono principalmente comunità indigene e contadine. È anche uno dei 15 vulcani che compongono la catena vulcanica di Los Coconucos e “si caratterizza per essere uno stratovulcano (un tipo di vulcano conico, ad alta quota, composto da più strati di lava) tra i più attivi del Paese“, secondo l’SGC. L’ultima eruzione di rilevanza di questo vulcano è avvenuta nel marzo del 1977 e dal 2021 il Puracé mostra cambiamenti graduali nella sua attività.

