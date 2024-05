Ritrovato continente perduto “Sahul” che permise agli antichi di “attraversare dall’Asia all’Australia”

MeteoWeb

La ricerca è stata pubblicata il 23 aprile sulla rivista Nature Communications, proponendo possibili risposte e aiutando anche a individuare i siti archeologici che non sono stati scoperti nella speranza di fornire nuove prove. Il supercontinente, un tempo noto come Sahul, era una massa continentale esposta migliaia di anni fa durante l’epoca del Pleistocene, quando la Terra era nel mezzo dell’ultima era glaciale.

Il continente perduto Sahul

La glaciazione portò all’abbassamento del livello del mare, esponendo aree della piattaforma continentale che precedentemente erano state sommerse. Questa terra rivelò che collegava quella che oggi è l’Australia continentale alla Papua Nuova Guinea a nord e alla Tasmania a sud. Per migliaia di anni, il livello del mare è rimasto basso, ma durante questo periodo di tempo si sono evolute anche altre condizioni geologiche e ambientali.

Ad esempio, è probabile che si sia verificato un cambiamento nei modelli delle precipitazioni, uno spostamento dei corsi dei fiumi e l’espansione o la riduzione delle foreste e delle praterie. Tutti questi fattori potrebbero aver influenzato il terreno e il modo in cui gli esseri umani hanno interagito con esso.

L’evoluzione del paesaggio

I ricercatori hanno utilizzato le informazioni per sviluppare un modello di evoluzione del paesaggio, simulando il cambiamento del paesaggio di Sahul tra 75.000 e 35.000 anni fa. La simulazione utilizza anche possibili rotte migratorie da due località nel sud-est asiatico, Papua occidentale e la piattaforma del mare di Timor. Utilizza anche luoghi archeologici sparsi nel paesaggio. Datare queste aree aiuta a individuare i periodi in cui le persone si sarebbero spostate attraverso il territorio.

La simulazione incorpora anche le stime dei modelli di foraggiamento della camminata di Lévy, un tipo di movimento utilizzato dai cacciatori-raccoglitori per trovare cibo in paesaggi sconosciuti. Ciò ha contribuito a stimare la velocità con cui gli esseri umani si stavano muovendo in queste terre. “Il nuovo modello di evoluzione del paesaggio consente una descrizione più realistica dei terreni e degli ambienti abitati dalle prime comunità di cacciatori-raccoglitori mentre attraversavano Sahul“, ha affermato Tristan Salles, professore associato presso la School of Geosciences dell’Università di Sydney. una dichiarazione.

Lo studio

Salles è stato l’autore principale dello studio, aggiungendo che i ricercatori hanno eseguito migliaia di simulazioni per individuare i percorsi che molto probabilmente gli esseri umani avrebbero seguito in base alle caratteristiche del paesaggio e alla disponibilità di cibo foraggiabile.

I ricercatori hanno scoperto che questi percorsi avrebbero portato i viaggiatori lungo le coste e attraverso l’interno del continente, lungo i principali fiumi e torrenti presenti all’epoca. Secondo i calcoli, questi primi esseri umani probabilmente viaggiavano sulla terra ad un ritmo di circa 0,71 miglia, o 1,15 chilometri, all’anno – un ritmo relativamente veloce, hanno detto i ricercatori. Inoltre, la simulazione ha rivelato un giro con regioni in cui altri ricercatori hanno suggerito che gli esseri umani potrebbero essersi riuniti su Sahul.

La presenza umana a Sahul

“C’è un risultato particolarmente interessante dalla nostra mappa che mostra la probabilità della presenza umana a Sahul“, hanno scritto gli autori in un articolo per The Conversation. “In modo economicamente vantaggioso (senza la necessità di viaggiare attraverso l’intero continente), potrebbe potenzialmente individuare aree di importanza archeologica.”

Il modello aiuta a creare come avrebbe potuto essere la vita a Sahul, mentre ricercatori precedenti hanno dimostrato che un tempo lì vivevano fino a mezzo milione di persone. “Il nostro studio è il primo a mostrare l’impatto dei cambiamenti del paesaggio sulla migrazione iniziale su Sahul, fornendo una nuova prospettiva sulla sua archeologia“, hanno scritto i ricercatori.

“Se utilizzassimo un approccio simile anche in altre regioni, potremmo migliorare la nostra comprensione dello straordinario viaggio dell’umanità fuori dall’Africa.”

