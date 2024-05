Roma, trovato scheletro umano durante gli scavi a Piazza Pia risalente al XVII-XVIII secolo

MeteoWeb

Gli operai che lavorano allo scavo di Piazza Pia, l’opera simbolo del Giubileo a pochi metri da San Pietro, a Roma, si sono imbattuti in una macabra scoperta: uno scheletro umano è stato trovato pochi metri sotto la sede stradale. Si dovrebbe trattare – spiegano dalla Soprintendenza archeologica statale, che è intervenuta sul posto – di uno scheletro risalente al XVII-XVIII secolo di una persona probabilmente del popolo.

Seppure in passato in quell’area esistesse una cappella, sembra improbabile che fosse uno scheletro seppellito lì in quanto trovato privo di qualsiasi addobbo funebre. Informazioni in più sullo scheletro, datazione della morte e sesso, saranno fornite dagli esami autoptici e strumentali. Malgrado il ritrovamento, i lavori sono proseguiti senza interruzioni.

