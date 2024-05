Roscosmos: “abbiamo iniziato lo sviluppo di una centrale nucleare sulla Luna”

MeteoWeb

Gli specialisti russi hanno iniziato a sviluppare una centrale nucleare per gestire una base lunare congiunta con la Cina, ha detto a RIA Novosti Yuri Borisov, capo di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa. In precedenza, Borisov aveva riferito che i due Paesi prevedono di consegnare e installare l’installazione sulla superficie lunare “tra il 2033 e il 2035”. La consegna dell’installazione sul satellite terrestre dovrebbe essere effettuata con mezzi robotici, ha riferito Borisov.

In un articolo pubblicato da Ria Novosti, Borisov ha detto che lo sviluppo dell’impianto è in corso e che Russia e Cina stanno lavorando alla creazione di strutture sperimentali e di ricerca nell’ambito del progetto.

Borisov ha precisato che è importante sviluppare una fonte di energia nucleare affidabile, a lungo termine e di lunga durata sulla Luna, perché la notte lunare dura circa 14 giorni terrestri e i pannelli solari non sono in grado di immagazzinare abbastanza energia per mantenere in funzione le apparecchiature elettriche per tutto questo tempo.

La stazione lunare

Tutto questo lavoro viene svolto nel quadro dell’accordo di cooperazione russo-cinese concluso nel novembre 2022 nel campo della creazione di una stazione lunare scientifica internazionale. I principali partecipanti al progetto saranno Roscosmos e l’Amministrazione spaziale nazionale cinese, che in futuro potrebbero attrarre partner internazionali.

L’attuazione del progetto è prevista in tre fasi. Gli specialisti dei due Paesi partner non solo costruiranno la stazione, ma esploreranno insieme la Luna. Determineranno la posizione della stazione e faranno atterrare i veicoli spaziali con i materiali necessari per la costruzione. Nella seconda fase, si prevede di istituire un centro di controllo per la stazione lunare, organizzare la consegna di carichi al satellite e creare moduli orbitali per la fornitura di energia, comunicazioni e servizi di trasporto. La terza fase prevede l’esplorazione della Luna, l’espansione delle funzionalità dei moduli della stazione lunare e l’assistenza ai partner internazionali nello sbarco dell’uomo sulla Luna.

Astronave cargo

Borisov ha parlato anche dei piani russi per la costruzione di un’astronave cargo a propulsione nucleare. “Stiamo effettivamente lavorando a un rimorchiatore spaziale. Si tratta di un’enorme struttura ciclopica che sarebbe in grado, grazie a un reattore nucleare e a turbine ad alta potenza, di trasportare grandi carichi da un’orbita all’altra, di raccogliere detriti spaziali e di svolgere molte altre applicazioni”, ha affermato Borisov.

