Sci: addio a Oreste Peccedi, tecnico della Valanga Azzurra e ideatore della Stelvio

Lutto nel mondo dello sci alpino: è scomparso Oreste Peccedi, ex allenatore della Valanga Azzurra, uno dei più importanti personaggi della storia dello sci alpino italiano. Aveva 84 anni. Peccedi lascia la moglie Marisa e la figlia Tania. Lo rende noto la Fisi sul proprio sito.

Oreste Peccedi, nato a Bormio nel 1939, cominciò a fare l’allenatore di sci nella seconda metà degli anni 1950 ma fu tra il 1968 e il 1976 che conobbe la notorietà internazionale allenando la nazionale italiana maschile sotto la guida dei commissari tecnici Jean Vuarnet (dal 1968 al 1972) e Mario Cotelli (dal 1972 al 1976). In quegli anni, l’Italia dello sci alpino conquistò le prime vittorie in Coppa del Mondo e nel giro di poco tempo i numerosi successi ottenuti della squadra italiana le valsero la denominazione di Valanga Azzurra, dopo la splendida cinquina di Bertchtesgaden, nel 1974. Gli atleti guidati da Cotelli e Peccedi conquistarono 48 vittorie in Coppa del Mondo, 5 coppe di cristallo generali e 6 di specialità (con Gustavo Thöni e Piero Gros) e 12 medaglie tra Giochi olimpici e Campionati mondiali.

Terminata la sua esperienza con la Nazionale di sci alpino, Peccedi progettò la pista Stelvio, nella sua Bormio, per i Mondiali del 1985: una delle piste più iconiche del circuito di Coppa del mondo. Rimase attivo fino al 2015, gareggiando nella categoria masters.

