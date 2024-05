Scoperto Gliese 12 b, un intrigante esopianeta temperato delle dimensioni della Terra

MeteoWeb

La scoperta di un pianeta simile a Venere attorno a una stella nelle vicinanze del Sistema Solare fa sperare che un giorno gli astronomi possano svelare il segreto del perché la vita è apparsa sulla Terra. Lo studio della vita nell’Universo è difficile perché abbiamo un solo esempio di pianeta in cui la vita è stata confermata: la Terra. È difficile dire quali caratteristiche della Terra siano necessarie affinché la vita appaia e quali siano irrilevanti. Fino a quando non troveremo un “gemello della Terra” in cui compaiono le condizioni per la vita, la cosa migliore che gli astronomi possono fare è studiare i “gemelli cattivi”, ossia pianeti con condizioni iniziali simili alla Terra che si sono rivelati molto diversi, con ambienti inadatti alla vita.

Nel Sistema Solare, Venere e Marte forniscono due esempi di “gemelli cattivi” senza vita. Ma con solo due esempi, c’è ancora molta incertezza su quanto rigorose o permissive possano essere le condizioni di vita. Dagli anni ’90, sono stati scoperti più di 5.500 pianeti orbitanti attorno a stelle diverse dal Sole. Tuttavia, la maggior parte di questi pianeti si trovano a centinaia di anni luce dalla Terra, il che rende difficile studiarli in dettaglio.

In un nuovo studio, i ricercatori hanno trovato e caratterizzato un nuovo esopianeta, chiamato Gliese 12 b, sulla base dei dati del telescopio spaziale TESS della NASA; delle fotocamere MuSCAT2 e MuSCAT3, sviluppate dall’Astrobiology Center (ABC) in Giappone e dall’Università di Tokyo; e del telescopio Subaru dell’Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone. Gliese 12 b è vicino al Sistema Solare, essendo situato a soli 40 anni luce di distanza in direzione della costellazione dei Pesci. Ciò rende Gliese 12 b un obiettivo ideale da studiare con il James Web Space Telescope della NASA e con i futuri telescopi della classe 30-m. Si tratta del pianeta in transito, temperato e delle dimensioni della Terra più vicino individuato finora.

Finora, il team internazionale guidato da scienziati del Centro di Astrobiologia del Giappone, dell’Università di Tokyo, dell’Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone e del Tokyo Institute of Technology ha scoperto che Gliese 12 b ha un periodo orbitale, vale a dire uno anno sul pianeta, di soli 12,8 giorni. Il pianeta ha un raggio che è solo il 4% più piccolo del raggio terrestre ed è inferiore a 3,9 volte la massa della Terra. Gliese 12 b riceve dalla sua stella madre (una nana rossa che ha solo circa il 27% delle dimensioni del Sole e circa il 60% della temperatura superficiale del Sole) 1,6 volte più radiazioni di quelle che la Terra riceve dal Sole. Per fare un confronto, Venere riceve 1,9 volte più radiazioni della Terra.

Supponendo che non abbia atmosfera, il pianeta ha una temperatura superficiale stimata intorno ai +42°C. Un fattore importante nel trattenere un’atmosfera è la tempestosità della sua stella. Le nane rosse tendono ad essere magneticamente attive, provocando frequenti e potenti brillamenti di raggi X. Tuttavia, le analisi dei ricercatori concludono che Gliese 12 non mostra segni di comportamento estremo.

Sulla base di questi dati, il team ritiene che l’esopianeta Gliese 12 b sia un “gemello cattivo”, più simile a Venere che alla Terra. Ma non possono escludere la possibilità che Gliese 12 b sia un “gemello della Terra” con acqua liquida sulla sua superficie. Ulteriori osservazioni determineranno se Gliese 12 b è un “gemello cattivo” o un “gemello della Terra”. In entrambi i casi, lo studio di Gliese 12 b ci darà un’idea migliore dei prerequisiti affinché su un pianeta appaia un ambiente favorevole alla vita.

