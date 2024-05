Scoperto pianeta simile alla Terra, orbita attorno ad una nana ultrafredda

MeteoWeb

Un pianeta chiamato Speculoos-3 b è stato scoperto in orbita attorno alla stella Speculoos-3, una nana ultrafredda situata a 55 anni luce dalla Terra. Questa scoperta è stata pubblicata sulla rivista Nature Astronomy da uno studio condotto dagli scienziati dell’Università di Liegi, impegnati nel progetto Speculoos. Il team, guidato da Michaël Gillon, ha individuato il secondo sistema planetario che orbita intorno a una nana ultrafredda, una classe particolare di stelle che sono simili in dimensioni a Giove ma molto più fredde: due volte più fredde, dieci volte meno massicce e cento volte meno luminose del nostro Sole.

La scoperta di Speculoos-3 b, un pianeta simile alla Terra

Il primo sistema planetario simile a quello di Speculoos-3 b è stato scoperto attorno a Trappist-1, anch’esso individuato dallo stesso consorzio tra il 2016 e il 2017. Le nane ultrafredde, molto più comuni rispetto alle stelle simili al Sole, hanno una longevità maggiore, ma a causa della loro bassa luminosità sono più difficili da studiare.

“Speculoos-3 b ha le stesse dimensioni del nostro pianeta,” ha spiegato Gillon. “Il suo modo di rotazione, però, quello che per noi è l’anno solare, dura circa 17 ore. La rivoluzione, però, è molto particolare, perché crediamo che orbiti in modo sincrono, rivolgendo sempre lo stesso lato alla propria stella, in modo simile a come avviene nel modo tra la Terra e la Luna“.

“La presenza di un’atmosfera è altamente improbabile – ha sottolineato l’altro autore Julien de Wit – ma ciò potrebbe rappresentare un vantaggio sotto diversi aspetti. Grazie a questo sistema planetario, potremmo imparare molto sulle nane ultrafredde e, in ultima analisi, sui corpi celesti potenzialmente abitabili“.

