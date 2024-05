Si infortuna lungo una ferrata in Trentino: escursionista soccorso in elicottero

MeteoWeb

Un escursionista 49enne della Repubblica Ceca è stato soccorso oggi dopo essersi infortunato mentre stava affrontando la ferrata Geraldo Sega, ad Avio, in Trentino Alto Adige. L’uomo si trovava nella parte finale della ferrata, a una quota di circa 1.100 metri, quando in un tratto non attrezzato con il cordino ha perso la traccia del sentiero, finendo nel bosco, dove è scivolato per alcuni metri lungo il ripido pendio bagnato. Nella caduta, l’uomo si è procurato probabili politraumi. E’ stato lo stesso escursionista ad allertare i soccorsi.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha tentato di volare in quota senza riuscirci a cause delle condizioni meteo sfavorevoli. Una squadra di operatori della Stazione di Ala del Soccorso Alpino e Speleologico si è quindi incamminata a piedi per raggiungere l’infortunato via terra, con un tempo stimato di circa un’ora. Intorno alle 13.45, una finestra di bel tempo ha consentito all’elicottero di effettuare un secondo tentativo. L’infortunato è stato raggiunto dal Tecnico di elisoccorso, verricellato sul posto, e recuperato a bordo dell’elicottero, per essere trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.

