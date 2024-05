Siccità, Lollobrigida: “importante emendamento per imprese agricole e allevatori siciliani”

MeteoWeb

“La Sicilia è la Regione che quest’anno maggiormente patisce il fenomeno della siccità. Per questo motivo annuncio che darò parere favorevole ad un importante emendamento presentato al Decreto Agricoltura al Senato dal gruppo di Fratelli d’Italia in favore delle imprese agricole e degli allevatori siciliani“: è quanto ha affermato il Ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida rispondendo al Question Time. “Si prevede di destinare 15 milioni del Fondo di solidarietà nazionale per l’anno 2024 per indennizzare le imprese in conseguenza dei danni subiti a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio 2023 e fino al mese di maggio del 2024“. “Per quanto riguarda la possibilità di sospendere alcuni termini tributari e contributivi nelle aree colpite, stiamo attendendo che le Regioni interessate presentino la declaratoria di eccezionalità degli eventi calamitosi di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, che disciplina il Fondo di solidarietà nazionale (Fsn),” ha concluso il Ministro.

