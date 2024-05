Siccità Sicilia, Coldiretti ricevuta a Palazzo d’Orleans. Schifani: “dalla Regione grande attenzione”

MeteoWeb

Presidente e direttore di Coldiretti sono stati ricevuti questo pomeriggio a Palazzo d’Orleans di Palermo dal capo di gabinetto della Presidenza della Regione Siciliana, Salvatore Sammartano, dal capo della segreteria particolare, Marcello Caruso, e dal dirigente generale del Dipartimento dello Sviluppo rurale, Fulvio Bellomo, in rappresentanza del Presidente Renato Schifani, fuori sede per motivi istituzionali. “Nel corso dell’incontro, che si è svolto in un clima di massima collaborazione, l’associazione degli imprenditori agricoli ha esposto i motivi della protesta di oggi – spiega una nota -. I rappresentanti della Regione hanno condiviso le preoccupazioni per gli effetti della perdurante siccità che sta colpendo la Sicilia da mesi e hanno ricordato i provvedimenti assunti dal governo: dalla dichiarazione di emergenza regionale alla richiesta di stato di emergenza nazionale, già accolta dal Consiglio dei Ministri, con l’assegnazione di venti milioni di euro per i primi e più urgenti interventi”.

“Sono provvedimenti – sottolinea Schifani – che dimostrano la grande attenzione e l’operatività di Palazzo d’Orleans verso un settore fondamentale dell’economia siciliana. C’è sempre stata e continua a esserci estrema disponibilità al dialogo, nella convinzione che soluzioni efficaci possano arrivare dalla condivisione di proposte e strategie. Occorre però essere consapevoli che bisogna individuare i percorsi più idonei dal punto di vista amministrativo e finanziario”.

Coldiretti è stata anche rassicurata sul fatto che a breve saranno erogati i dieci milioni di contributi in favore del comparto zootecnico, previsti dalla Legge pubblicata oggi sulla Gazzetta ufficiale. La Regione ha recepito la proposta dell’associazione per rendere più immediato il pagamento agli imprenditori per l’acquisto di foraggio. Tra le proposte sulle quali sarà verificata la percorribilità, gli interventi per i danni subiti dai cereali e dalle foraggere, l’emanazione di un piano straordinario di gestione della fauna selvatica, la moratoria dei debiti delle imprese agricole e agroalimentari e l’istituzione di un tavolo politico e strategico sulle tematiche generali del settore agricolo.

