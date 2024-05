Individuate cinque nuove sorgenti idrotermali che possono aiutarci a studiare la vita aliena

MeteoWeb

Dopo una recente esplorazione, i ricercatori segnalano la comparsa di cinque nuove sorgenti idrotermali: aperture sul fondale marino che rilasciano acqua riscaldata e ricca di minerali, sostenendo ecosistemi unici negli ambienti oceanici profondi. E questi sono stati trovati a 2.550 metri (8.366 piedi o 1,6 miglia) sotto la superficie.

La vita come non la conosciamo

La maggior parte degli ecosistemi sulla Terra necessitano di luce e calore per sopravvivere. Più vai in profondità nell’oceano, meno hai entrambi. L’acqua assorbe parte della luce del sole e, nelle profondità sott’acqua, l’oscurità è quasi completa. Ma la geologia ha offerto una mano alla vita attraverso le sorgenti idrotermali.

Le sorgenti idrotermali sono fessure che rilasciano acqua riscaldata geotermicamente. Trovato principalmente in regioni con attività vulcanica, queste prese d’aria si formano lungo le dorsali medio-oceaniche, dove le placche tettoniche divergono. L’acqua emessa dalle sorgenti idrotermali è ricca di minerali disciolti e sostiene ecosistemi altamente unici, in gran parte indipendenti dalla luce solare.

La vita sulla Terra potrebbe essere emersa attorno alle sorgenti idrotermali

Questi ecosistemi sono popolati da una varietà di organismi, compresi gli estremofili che possono resistere a pressioni e temperature incredibilmente elevate. In effetti, alcuni ricercatori sospettano che la vita sulla Terra potrebbe essere emersa attorno alle sorgenti idrotermali. Quindi, ogni volta che i ricercatori individuano nuove sorgenti idrotermali, è sempre piuttosto emozionante.

Le sorgenti appena scoperte si trovano sulla dorsale del Pacifico orientale, una dorsale medio-oceanica dove due placche tettoniche divergono (si allontanano l’una dall’altra) ad una velocità di circa 11 cm all’anno. I ricercatori stavano ispezionando l’area utilizzando Sentry, un veicolo subacqueo autonomo (AUV) gestito dalla Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), e Alvin, un veicolo occupato da esseri umani gestito anch’esso dall’OMS.

“Utilizzando congiuntamente questi due sottomarini all’avanguardia per le profondità marine, siamo in grado di fare nuove straordinarie scoperte su come sono costruiti i fondali marini negli oceani profondi, in alcuni degli ambienti più inospitali della Terra”, ha affermato Ross Parnell-Turner, un ricercatore statunitense. scienziato co-responsabile della spedizione dello Scripps Institution of Oceanography e geofisico marino specializzato nella mappatura ad alta risoluzione dei fondali marini del terreno vulcanico e idrotermale.

Mappe ad alta risoluzione

Ogni notte, Sentry entrava e produceva mappe ad alta risoluzione con i suoi sensori. Al mattino, sulla base di queste mappe, Alvin andava ad esplorare le zone più interessanti.

“Le mappe ad alta risoluzione di Sentry ci consentono di individuare probabili nuovi campi idrotermali subito dopo che Sentry tornerà sul ponte“, ha affermato Jill McDermott, professore associato di scienze della Terra e ambientali e direttore del Lehigh Oceans Research Center. McDermott è stato scienziato capo della spedizione e scienziato co-responsabile specializzato in geochimica delle sorgenti idrotermali. “Questo ci offre ottimi obiettivi per Alvin e l’opportunità di fare più scoperte in una singola immersione.”

Tutte le prese d’aria espellono liquidi caldi a temperature superiori a 300°C (570°F), insieme a sostanze chimiche e minerali importanti per gli ecosistemi delle profondità marine. Sulla base di ciò che i ricercatori sanno finora sulle prese d’aria, sembra che producano tutto ciò che è necessario per un ecosistema di acque profonde.

Questo tipo di bocca idrotermale molto probabilmente esiste anche su altri corpi celesti . Ad esempio, potrebbero esistere sulla luna Europa di Giove. Si ritiene che qui sotto la superficie ghiacciata si trovi un oceano coperto di ghiaccio.

Un oceano sotterraneo

La presenza di un oceano sotterraneo, unita all’attività geologica della Luna, suggerisce che Europa potrebbe avere sorgenti idrotermali attive, che potenzialmente rispecchiano quelle della Terra. Queste prese d’aria potrebbero fornire gli ingredienti necessari per sostenere la vita, rendendo Europa un candidato privilegiato per la vita oltre la Terra.

Tuttavia, prima di iniziare a esplorare le sorgenti d’aria su Europa , faremmo bene a indagare su quelle presenti sul nostro pianeta – e c’è ancora molto che non sappiamo.

“La dorsale medio-oceanica rappresenta oltre il 75% di tutta l’attività vulcanica del nostro pianeta”, ha affermato Thibaut Barreyre, uno scienziato co-responsabile della spedizione del CNRS, Univ Brest, Francia ed esperto in misurazioni termiche e modellizzazione di fenomeni idrotermali. prese d’aria. “È costellato di migliaia di sorgenti termali di acque profonde come queste, che insieme estraggono il 10% del calore interno totale della Terra. Vogliamo aumentare la nostra comprensione di come le sorgenti idrotermali rilasciano calore e sostanze chimiche mentre scorrono attraverso il fondale marino e influenzano l’oceano globale”.

Studiare l’attività idrotermale

Gli scienziati intendono continuare a studiare l’attività idrotermale in spedizioni successive, nel tentativo di comprendere meglio i processi chimici e biologici che modellano la vita profonda dell’oceano. Se riusciamo a capire le prese d’aria qui, possiamo preparare meglio una missione alla ricerca di vita aliena su Europa.

In particolare, l’imminente missione Europa Clipper della NASA sarà lanciata negli anni 2020, progettata per studiare il guscio di ghiaccio di Europa, l’oceano sottostante e la composizione geologica. Dotato di una serie di strumenti scientifici, l’Europa Clipper mira a determinare l’abitabilità dell’oceano di Europa e a cercare segni di possibile vita nelle acque sotterranee.

Studiando da vicino la superficie della Luna e possibilmente campionando i pennacchi di vapore acqueo che si ritiene provengano dal suo oceano, la missione potrebbe fornire dati critici sull’esistenza e sulla natura delle sorgenti idrotermali oltre la Terra. Questa esplorazione è fondamentale, poiché la comprensione delle sorgenti idrotermali di Europa potrebbe essere la chiave per scoprire la vita in ambienti una volta ritenuti inospitali, compresa la vita extraterrestre.

