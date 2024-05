SpaceX conferma, i satelliti Starlink sono sopravvissuti alla tempesta geomagnetica

MeteoWeb

La flotta Starlink di SpaceX è sopravvissuta alla tempesta geomagnetica che ha colpito la Terra nei giorni scorsi. I satelliti a banda larga Starlink, ormai quasi 6mila in orbita, sono arrivati ​​tutti a destinazione dopo che un’intensa attività solare ha scatenato aurore e altri effetti in tutto il mondo. “Tutti i satelliti Starlink in orbita hanno resistito alla tempesta geomagnetica e rimangono in buona salute,” ha confermato SpaceX.

Non si tratta di un traguardo da poco, dato che parte della flotta ha subito un problema dopo una tempesta nel 2022. Le tempeste geomagnetiche del fine settimana hanno tuttavia causato altri problemi satellitari non correlati a Starlink. Il New York Times, ad esempio, ha riferito che le attrezzature agricole sono state colpite da interruzioni del GPS proprio mentre la stagione della semina raggiunge il suo picco.

Nel febbraio 2022, un razzo Falcon 9 ha lanciato 49 satelliti Starlink. Il giorno successivo, una tempesta geomagnetica ha aumentato la densità dell’atmosfera, aumentando inaspettatamente la forza di resistenza sui satelliti. La maggior parte è stata condannata a ricadere sulla Terra.

SpaceX ha appena appena lanciato il suo ultimo lotto di satelliti, inviando altri 23 veicoli Starlink in orbita da Cape Canaveral, in Florida. Al momento tutto sta procedendo come previsto. Il lancio era già la 49ª missione orbitale del 2024 per SpaceX, di cui 33 dedicate a Starlink.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.