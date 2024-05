Spazio: la Lituania firma gli Accordi Artemis

MeteoWeb

Ora ci sono 40 nazioni nella coalizione degli Stati Uniti per l’esplorazione lunare. La Lituania si è unita al club, firmando gli Accordi Artemis della NASA durante una cerimonia a Vilnius. “Benvenuti nella famiglia degli Accordi Artemis,” ha dichiarato l’amministratore della NASA Bill Nelson. “Le nostre nazioni sono partner forti e ora espandiamo questa partnership al cosmo“. “In soli 4 anni, ben 40 Paesi hanno firmato gli Accordi Artemis. Insieme, come coalizione globale, esploreremo le stelle apertamente, responsabilmente e in armonia“.

Come ha osservato Nelson, gli Accordi Artemis stabiliscono un quadro per l’esplorazione sostenibile e responsabile di destinazioni spaziali come la Luna. La NASA prevede di stabilire una presenza umana permanente sulla Luna e nei suoi dintorni entro la fine del decennio attraverso il suo programma Artemis, che finora ha realizzato una missione, Artemis I, che ha inviato una capsula Orion senza equipaggio in orbita lunare e ritorno alla fine del 2022.

L’esplorazione prolungata con equipaggio sarà un’impresa difficile e costosa, che richiede la cooperazione con l’industria, il mondo accademico e i governi internazionali, hanno sottolineato i funzionari della NASA. L’agenzia sta schierando molti di questi partner, come dimostra il numero sempre crescente di firmatari degli Accordi.

Tra i firmatari figurano alcuni dei principali attori dell’esplorazione spaziale, come Francia, Germania, India, Israele, Italia, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito e (ovviamente) Stati Uniti.

