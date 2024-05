MeteoWeb

A margine della Conferenza sulla politica estera e di sicurezza tenutasi la scorsa settimana nella capitale estone Tallinn, i parlamentari baltici hanno avvertito i rappresentanti della Germania delle conseguenze della politica tedesca. La loro argomentazione è questa: se i russi riuscissero a fare uno sfondamento strategico nell’Ucraina orientale perché l’Occidente sta aiutando Kiev solo a metà, la situazione potrebbe arrivare a un punto drammatico. Lo riporta il sito tedesco Spiegel.

In tal caso, gli Stati baltici e la Polonia non aspetterebbero che le truppe russe marcino sui loro confini, hanno avvertito i politici baltici. In altre parole, invierebbero loro stessi truppe in Ucraina. E cosa questo significhi è chiaro: la NATO diventerebbe parte della guerra. Questo è esattamente ciò di cui la Germania e il Presidente degli Stati Uniti hanno giustamente paura. Coloro che vogliono limitare la guerra attraverso una moderazione esagerata rischiano davvero che vada fuori controllo, secondo l’analisi.

