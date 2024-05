Squalo in difficoltà nel porto di Scilla: una lenza fuoriesce dalla bocca | VIDEO

MeteoWeb

Ore di apprensione a Scilla, nota località balneare in provincia di Reggio Calabria, per una verdesca che si trova in difficoltà nel porto. Si tratta di un piccolo squalo innocuo e molto slanciato che nuota da ore lungo la banchina del porto. La verdesca ha un amo in bocca; infatti nelle immagini a corredo dell’articolo (pubblicate su Facebook da Giovanni Luca Bellantoni) si nota una lenza che fuoriesce dal lato sinistro della bocca. Sono state avvisate le autorità competenti per prestare soccorso al povero animale.

