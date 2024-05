La stagione delle nubi nottilucenti è ufficialmente iniziata

MeteoWeb

Appassionati di astronomia e osservatori del cielo notturno, è il momento di alzare lo sguardo: la stagione delle nubi nottilucenti (NLC) è ufficialmente iniziata. Il satellite NOAA-21 ha rilevato le prime nubi nottilucenti della stagione estiva 2024 il 26 maggio. Attualmente, queste nubi affascinanti si trovano ancora all’interno del Circolo Polare Artico, ma presto dovrebbero iniziare a diffondersi verso latitudini più basse.

Cosa sono le nubi nottilucenti

Le nubi nottilucenti sono un fenomeno atmosferico raro e spettacolare, visibile solo durante i mesi estivi alle alte latitudini. Queste nubi brillanti e iridescenti appaiono al crepuscolo, quando il Sole è appena sotto l’orizzonte e la luce illumina le particelle di ghiaccio che compongono le NLC, creando uno spettacolo di luci visibile a occhio nudo.

Queste nubi si formano nella mesosfera, a circa 80 km di altitudine, rendendole le nubi più alte dell’atmosfera terrestre. La loro formazione è strettamente legata alla presenza di polvere meteorica, vapore acqueo e temperature estremamente basse, che favoriscono la cristallizzazione del vapore acqueo in minuscoli cristalli di ghiaccio.

L’inizio della stagione delle nubi nottilucenti è sempre un evento atteso con entusiasmo dalla comunità scientifica e dagli osservatori del cielo, poiché offre l’opportunità di studiare le dinamiche atmosferiche e le variazioni climatiche a livelli altissimi dell’atmosfera. Inoltre, per gli appassionati di fotografia e per chiunque ami osservare i fenomeni naturali, le NLC rappresentano un’occasione unica per catturare immagini mozzafiato del cielo notturno.

Quando vedere il fenomeno

Con le NLC che iniziano a diffondersi verso latitudini più basse, gli osservatori del cielo in Nord America, Europa e Asia settentrionale dovrebbero tenere d’occhio il cielo nelle prossime settimane. Il periodo migliore per osservare queste nubi è da metà giugno a fine luglio, quando le condizioni atmosferiche sono più favorevoli.

Per chi desidera avvistare le nubi nottilucenti, è consigliabile trovare un luogo con poca inquinamento luminoso e guardare verso Nord, poco dopo il tramonto o poco prima dell’alba. Con un po’ di fortuna e pazienza, sarà possibile ammirare uno dei fenomeni atmosferici più belli e misteriosi del nostro pianeta.

