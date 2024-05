Starliner, parte il conto alla rovescia: ecco come vedere lo storico lancio

MeteoWeb

La capsula Starliner di Boeing porterà per la prima volta astronauti nello Spazio tra pochi giorni: il taxi spaziale lancerà Butch Wilmore e Suni Williams della NASA verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il lancio del Crew Flight Test (CFT) è previsto alle 04:34 ora italiana del 7 maggio, e le operazioni potranno essere seguite in streaming a partire dalle 00:30 grazie ad un webcast della NASA (video in calce). La copertura live continuerà anche dopo il lancio, fino all’attracco di Starliner con la ISS e oltre.

L’arrivo di Starliner alla ISS è previsto alle 08:48 ora italiana dello stesso giorno. I portelli si apriranno intorno alle 10:35 ora italiana e gli astronauti a bordo pronunceranno discorsi di benvenuto intorno alle 11:15 ora italiana. Starliner trascorrerà circa 10 giorni attraccata alla ISS prima di tornare sulla Terra.

Il lancio di Starliner

Starliner decollerà con un razzo Atlas V della United Launch Alliance da Cape Canaveral in Florida. Sarà il primo lancio con equipaggio per l’Atlas V e la prima missione astronautica per un razzo della famiglia Atlas dai tempi del programma Mercury nei primi anni ’60.

Nemmeno Starliner ha voli con equipaggio al suo attivo, ma la capsula ha volato 2 volte in precedenza. La capsula è stata lanciata per la prima volta nel dicembre 2019, in una missione di prova senza equipaggio verso la ISS. Le cose però non sono andate come previsto: ha subito una serie di problemi subito dopo il decollo, che l’hanno costretta a rimanere bloccata in un’orbita troppo bassa per un rendez-vous con la ISS. Starliner è riuscita nel suo secondo tentativo, sempre senza equipaggio, agganciandosi con il laboratorio orbitante nel maggio 2022, ma la strada verso il suo primo volo con astronauti è stata accidentata.

NASA e Boeing avevano pianificato di lanciare CFT nel luglio 2023, ma gli ingegneri hanno scoperto diversi problemi: uno con le linee di sospensione dei paracadute principali , ad esempio, e il fatto che gran parte del cablaggio della capsula era avvolto in nastro infiammabile. Affrontare questi problemi e testare le soluzioni ha spostato la data di lancio di CFT a metà aprile. Il traffico relativamente intenso presso la ISS ha causato un ulteriore slittamento, portando Starliner all’attuale obiettivo di lancio.

I taxi spaziali

Naturalmente Starliner non è il primo veicolo spaziale privato a trasportare gli astronauti sulla ISS: la capsula Dragon di SpaceX lo ha fatto oltre una decina di volte fino ad oggi. Boeing e SpaceX hanno firmato accordi multimiliardari nel settembre 2014 per far funzionare i loro “taxi privati” ​​per astronauti.

SpaceX ha lanciato la sua versione di CFT, il volo di prova Demo-2, verso la ISS, il 30 maggio 2020. Demo-2 ha inviato gli astronauti della NASA Bob Behnken e Doug Hurly al laboratorio in orbita per circa 2 mesi. Sono tornati sulla Terra il 2 agosto 2020.

“Avere la capacità di veicoli con equipaggio ridondanti provenienti dagli Stati Uniti per trasportare il nostro equipaggio sulla ISS è davvero importante e ci aiuta con qualsiasi numero di diversi scenari di emergenza che possiamo incontrare, sia che si tratti del lancio di equipaggio a bordo per mantenerci costantemente equipaggiati o di problemi che potremmo affrontare salire a bordo con altri veicoli spaziali che richiedono capacità ridondanti per scopi di salvataggio dell’equipaggio,” ha spiegato Dana Weigel, manager del programma della Stazione Spaziale Internazionale della NASA.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.