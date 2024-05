Starlink decolla, nel 2024 SpaceX avrà entrate per 6.6 miliardi

MeteoWeb

L’ambiziosa rete satellitare Starlink di SpaceX sta superando le aspettative a un ritmo vertiginoso, secondo un nuovo rapporto di Quilty Space, una società di ricerche di mercato e consulenza. Il report prevede che Starlink sia sulla buona strada per generare l’incredibile cifra di 6,6 miliardi di dollari di entrate per il 2024, sfidando lo scetticismo del settore e riscrivendo il futuro di Internet via satellite.

“Nel 2015, quando SpaceX e OneWeb annunciarono queste mega-costellazioni, molti veterani del settore li hanno derisi,” ha affermato Chris Quilty, fondatore di Quilty Space. “Si sono ricordati del fallimento delle precedenti iniziative legate alla banda larga satellitare negli anni ’90“. Gli osservatori del settore si aspettavano che Starlink lasciasse il segno, ma non a questo livello, ha osservato.

SpaceX nel maggio 2019 ha lanciato i primi 60 satelliti Starlink sul razzo Falcon 9 dell’azienda. Avanzando rapidamente fino ad oggi, Starlink vanta una costellazione di quasi 6mila satelliti, con oltre 5.200 accessi Internet operativi e in trasmissione a 2,7 milioni di abbonati in 75 Paesi.

“I risultati ottenuti da Starlink negli ultimi 3 anni sono strabilianti,” ha rilevato Quilty. “Stiamo prevedendo un aumento delle entrate da 1,4 miliardi di dollari nel 2022 a 6,6 miliardi di dollari nel 2024“. Per rendere l’idea, il fatturato combinato dei 2 maggiori operatori satellitari geostazionari, SES e Intelsat, che hanno recentemente annunciato una fusione, è di circa 4,1 miliardi di dollari.

