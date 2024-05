Il megarazzo Starship pronto per il 4° lancio, parte il conto alla rovescia

MeteoWeb

SpaceX si prepara per il 4° lancio del gigantesco veicolo Starship, progettato per trasportare persone e payload verso la Luna, Marte e oltre. La data fissata è il 5 giugno, con il liftoff previsto dal sito Starbase di SpaceX nel Sud del Texas. Tuttavia, il via libera definitivo dipende ancora dall’approvazione regolamentare, in particolare dalla modifica della licenza di lancio da parte della Federal Aviation Administration degli Stati Uniti.

I voli di Starship

Starship, alto 122 metri, ha già compiuto 3 voli fino ad oggi: ad aprile 2023, novembre 2023 e il 14 marzo di quest’anno. Ogni volo ha registrato miglioramenti rispetto al precedente, culminando nel raggiungimento della velocità orbitale durante il 3° volo, sebbene la missione sia terminata con l’esplosione di Starship durante il rientro nell’atmosfera terrestre.

Per il 4° test di volo, SpaceX si concentrerà sulla capacità di rientro e riuso di Starship e del booster Super Heavy. Gli obiettivi principali includono l’esecuzione di una fase di atterraggio controllato e di un ammaraggio morbido nel Golfo del Messico per il booster Super Heavy, mentre Starship dovrà affrontare un ingresso controllato nell’atmosfera.

Miglioramenti e preparativi post-volo

Dopo il volo di marzo, SpaceX ha identificato e affrontato diverse problematiche emerse durante la missione. Il booster Super Heavy ha avuto problemi con il blocco dei filtri che hanno compromesso il flusso di ossigeno liquido verso i motori Raptor durante la fase di “boostback” e di atterraggio. In risposta, SpaceX ha implementato modifiche hardware per migliorare la capacità di filtrazione del propellente, prevedendo ulteriori miglioramenti per i prossimi voli.

Starship, invece, ha subito un surriscaldamento durante il rientro nell’atmosfera a causa della perdita del controllo dell’assetto e dell’inizio di una rotazione non pianificata. Questo problema è stato attribuito al blocco delle valvole di controllo del rollio. SpaceX ha aggiunto ulteriori propulsori per il controllo del rollio e ha migliorato l’hardware per ridurre la possibilità di futuri blocchi.

Il 4° lancio di Starship

Il quarto volo test rappresenta un passo cruciale per SpaceX nel perfezionare la tecnologia necessaria per rendere Starship un sistema sicuro ed efficiente per missioni spaziali umane ed esplorative. Il continuo miglioramento delle capacità di rientro e riuso del veicolo, insieme alle modifiche implementate per affrontare le problematiche riscontrate, evidenzia l’impegno di SpaceX nel perseguire l’eccellenza tecnologica nello Spazio.

SpaceX si appresta quindi a scrivere il prossimo capitolo nella storia della corsa spaziale, con il megarazzo Starship pronto a solcare nuovamente i cieli.

