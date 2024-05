“Stelle per Tutti”: un’iniziativa inclusiva sotto il cielo stellato

MeteoWeb

L’Associazione Astrofili Spezzini è lieta di annunciare l’evento nazionale “Stelle per Tutti” promossa dall’Unione Astrofili Italiani, serata dedicata all’osservazione astronomica aperta a tutti, ma con un’attenzione particolare all’inclusività. Gli astrofili spezzini, in quanto delegazione territoriale per La Spezia, Lunigiana e Val di Vara dell’U.A.I, sono orgogliosi di promuovere e ospitare questo evento straordinario.

Inclusività e Accessibilità

Il parco che ospiterà “Stelle per Tutti” è stato accuratamente attrezzato per garantire l’accessibilità a tutti i visitatori, inclusi quelli con disabilità motorie e visive. Saranno presenti percorsi facilitati, strumenti di osservazione adattati, visori 3d e modellini tattili, permettendo a chiunque di godere della bellezza del cielo notturno senza barriere.

Programma della serata

L’evento avrà inizio alle 18:30 con la possibilità di partecipare ad un’apericena o ad una cena, grazie a “Roba da Matti”, famoso per il suo street food delizioso e creativo. A completare l’offerta culinaria, ci saranno le birre artigianali del “Birrificio del Golfo”, pronte a deliziare i palati dei partecipanti.

Visita del parco scientifico di Monte Viseggi

Dopo la cena, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare il parco, scoprendo la sua storia, godendosi il panorama, potranno visitare il bunker con gli strumenti radio, il piccolo museo dell’artiglieria antiaerea della Regia Marina e i vari strumenti scientifici.

Visita all’Osservatorio Astronomico

Dopo la cena e la visita, al calare della notte, inizierà l’osservazione con i telescopi. Gli esperti astrofili spezzini guideranno i presenti alla scoperta delle meraviglie del cielo stellato, spiegando i segreti delle costellazioni e dei corpi celesti visibili. La serata culminerà con una visita all’osservatorio astronomico Luciano Zannoni, dove sarà possibile osservare il cielo attraverso potenti telescopi. Questo momento sarà arricchito da spiegazioni e racconti appassionati da parte degli astrofili, rendendo l’esperienza unica e coinvolgente.

Un’esperienza per tutti

“Stelle per Tutti” non è solo un evento di osservazione astronomica, ma un’occasione per condividere la passione per l’astronomia in un ambiente accogliente e inclusivo. L’Unione Astrofili Italiani e gli astrofili spezzini invitano tutti a partecipare a questa serata indimenticabile, sotto il cielo stellato, per riscoprire insieme la bellezza dell’universo.

