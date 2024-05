Storico lancio di Starliner: 2 astronauti a bordo, grande attesa per il debutto

MeteoWeb

Dopo anni di sviluppo, ritardi e sfide, finalmente Starliner, il “taxi spaziale” di Boeing, è pronta per il suo volo di prova con equipaggio. Lunedì alle 22:34 ET (04:34 ora italiana), 2 astronauti della NASA, Suni Williams e Butch Wilmore, decolleranno dalla stazione di Cape Canaveral per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Questo momento è il culmine di un decennio di lavoro e attesa per Boeing. L’obiettivo è disporre di un veicolo spaziale affidabile per trasportare gli astronauti della NASA, come parte del Commercial Crew Program.

Un percorso tortuoso

Starliner ha attraversato un percorso tortuoso per arrivare a questo punto. Inizialmente prevista operativa prima del rivale SpaceX, la realtà si è rivelata diversa. SpaceX ha lanciato con successo la sua capsula Crew Dragon nel 2020, completando numerose missioni mentre Starliner lottava con problemi tecnici.

La prima missione di prova senza equipaggio di Starliner nel 2019 ha incontrato problemi critici. Anche il secondo volo di prova nel 2022 ha rivelato ulteriori criticità, come problemi software e con i propulsori. Boeing ha dovuto affrontare non solo sfide tecniche, ma anche finanziarie. I ritardi e i problemi tecnici hanno aumentato i costi del progetto di oltre 1 miliardo di dollari.

Starliner, via libera per il lancio

Nonostante questi ostacoli, Starliner ha finalmente ricevuto il via libera per il volo con equipaggio. Williams e Wilmore porteranno avanti una serie di test durante la loro permanenza di una settimana sulla ISS, valutando il funzionamento del veicolo e assumendo brevemente il controllo.

L’attenzione è ora concentrata sulla sicurezza dell’equipaggio. Boeing ha sottolineato che la sicurezza è una priorità assoluta e che il team è pronto ad affrontare qualsiasi problema che possa sorgere.

Williams e Wilmore, entrambi veterani della NASA, sono pronti ad affrontare la missione con determinazione. Sebbene riconoscano che potrebbero verificarsi piccoli problemi, sono fiduciosi nel successo della missione.

Con il volo di Starliner, Boeing spera di dimostrare la validità del suo programma spaziale e di garantire un futuro più sicuro ed efficiente per il trasporto degli astronauti verso lo Spazio.

Come vedere il lancio

Il lancio del Crew Flight Test (CFT) è previsto alle 04:34 ora italiana del 7 maggio, e le operazioni potranno essere seguite in streaming a partire dalle 00:30 grazie ad un webcast della NASA. La copertura live continuerà anche dopo il lancio, fino all’attracco di Starliner con la ISS e oltre.

L’arrivo di Starliner alla ISS è previsto alle 08:48 ora italiana dello stesso giorno. I portelli si apriranno intorno alle 10:35 ora italiana e gli astronauti a bordo pronunceranno discorsi di benvenuto intorno alle 11:15 ora italiana. Starliner trascorrerà circa 10 giorni attraccata alla ISS prima di tornare sulla Terra.

