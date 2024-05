Strani tornado in Oklahoma, “una cosa del genere non si vede tutti i giorni”

MeteoWeb

Un rarissimo tornado è stato generato martedì 30 aprile da un potente temporale da supercelle, che si è formato sul confine tra Oklahoma e Texas (USA). La particolarità di questo vortice era che ruotava al contrario, originatosi sulla scia di un altro strano tornado, insolito in quanto è tornato indietro sul proprio percorso, ha riferito la CNN. I tornado tendono a viaggiare da Ovest a Est, perché i venti dominanti negli Stati Uniti viaggiano in quella direzione e quindi spingono i sistemi temporaleschi su quella rotta. Tuttavia, i tornado a volte possono tornare indietro poiché perdono forza: in questo caso, il tornado è tornato indietro sul suo percorso originale prima di estinguersi.

Questo tornado si è formato a Nord di Loveland, in Oklahoma, intorno alle 22 ora locale. Ha viaggiato verso Est prima di dirigersi verso Nord, Ovest e poi di nuovo verso Est, sulla stessa area che aveva già colpito. “Certamente non è qualcosa che si vede tutti i giorni,” ha dichiarato alla CNN Rick Smith, meteorologo del National Weather Service (NWS) a Norman, Oklahoma.

Quando questo tornado si è attenuato, un altro che ruotava al contrario è apparso poche miglia a Sud/Est di Loveland, poco prima delle 22:30. Smith ha spiegato alla CNN che entrambi i tornado sono stati probabilmente attivi per un breve periodo.

To be clear, in this loop we have a westward moving, dissipating cyclonic tornado AND and newly developed anticyclonic tornado also moving west-southwest with a debris signature. This is so incredibly rare it’s hard to describe. pic.twitter.com/SCpnyWXOgA — Taylor Trogdon (@TTrogdon) May 1, 2024

Un avviso del servizio meteorologico ha definito il tornado “grande ed estremamente pericoloso” e ha osservato che era “quasi stazionario o si muoveva molto lentamente verso Sud“. Secondo il NWS, quasi tutti i tornado nell’emisfero settentrionale sono caratterizzati da venti che sferzano in senso antiorario attorno a un punto centrale: questo movimento è noto come “ciclonico“. In circa l’1% dei casi, i tornado ruotano nella direzione opposta: questi sono chiamati anticiclonici. Nell’emisfero australe, i tornado ciclonici ruotano in senso orario, mentre quelli anticiclonici ruotano in senso antiorario.

È stato abbastanza insolito vedere un tornado che ruotava all’indietro, ma anche la mancanza di movimento del ciclone era strana, ha dichiarato Smith alla CNN. Inoltre, il radar ha suggerito che la tempesta era abbastanza forte da lanciare detriti per metri in aria, anche se i tornado anticiclonici sono spesso relativamente deboli.

Per fortuna, i tornado hanno imperversato principalmente su terreni agricoli, secondo i recenti aggiornamenti pubblicati dal Tillman County Emergency Management. Secondo la CNN non sono stati segnalati feriti, morti o danni strutturali estesi.

L’Oklahoma ha registrato oltre una ventina di tornado questa settimana. Il 27 e 28 aprile, una tempesta “lenta, ma potente” ha innescato almeno 27 tornado in Oklahoma e Texas, di cui 24 confermati in Oklahoma, ha riferito il NWS.

