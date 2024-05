“Studieremo questo evento per anni”: le recenti aurore sono state le più forti degli ultimi 500 anni

MeteoWeb

Recentemente milioni di persone in tutto il mondo sono rimaste affascinate da uno spettacolo naturale senza precedenti: aurore boreali e australi di intensità straordinaria. La NASA ha rivelato che questi eventi luminosi sono stati tra i più intensi degli ultimi 500 anni, innescati dalla tempesta geomagnetica più potente degli ultimi 2 decenni.

La tempesta geomagnetica e le aurore

Tra il 10 e il 12 maggio, la Terra ha subito una significativa perturbazione geomagnetica causata dall’impatto consecutivo di almeno 5 tempeste solari. Questi eventi, noti come espulsioni di massa coronale (CME), sono stati scatenati da brillamenti solari provenienti dalla gigantesca macchia solare AR3664, che in quel momento era più di 15 volte più larga della Terra: era la macchia solare più grande apparsa sul Sole nell’ultimo decennio. Molti di questi brillamenti solari hanno raggiunto la classificazione “X“, il tipo di esplosione superficiale più potente che il Sole possa produrre.

La tempesta geomagnetica risultante è stata principalmente classificata come G4, ovvero “severa“, la 2ª categoria più alta di tempeste geomagnetiche. Tuttavia la tempesta ha temporaneamente raggiunto condizioni “estreme” di livello G5, comparabili agli effetti dell’evento Carrington del 1859, la tempesta solare più potente mai registrata, che provocò aurore visibili fino a Cuba e alle Hawaii. È stata la prima volta che la Terra ha sperimentato condizioni G5 dal periodo delle Grandi tempeste di Halloween del 2003.

Fortunatamente, questa supertempesta non ha causato problemi significativi sulla Terra, a parte alcune temporanee interruzioni delle comunicazioni e dei satelliti. Tuttavia, l’evento ha dipinto i cieli di gran parte del nostro pianeta con aurore vibranti e multicolori, poiché la magnetosfera indebolita ha permesso a grandi quantità di radiazione solare di bombardare l’atmosfera superiore e eccitare le molecole di gas.

Questi spettacoli luminosi hanno coperto vaste aree di entrambi gli emisferi terrestri e sono stati “probabilmente una delle più forti manifestazioni di aurore mai registrate negli ultimi 500 anni,” hanno spiegato gli scienziati della NASA.

“Studieremo questo evento per anni,” ha affermato Teresa Nieves-Chinchilla, direttrice ad interim dell’Ufficio per l’Analisi del Meteo Spaziale della NASA. “Ci aiuterà a testare i limiti dei nostri modelli e della nostra comprensione delle tempeste solari“.

Uno spettacolo eccezionale

Le aurore normalmente si verificano solo nelle regioni polari, dove la magnetosfera terrestre è più debole. Tuttavia, durante grandi tempeste geomagnetiche, la radiazione solare può raggiungere latitudini molto più basse. Nell’emisfero settentrionale, le aurore dell’ultima tempesta sono state avvistate fino alla Florida e al Messico, oltre che in vaste parti dell’Europa.

Nell’emisfero meridionale, invece, le aurore sono state viste fino alle Isole Galápagos, che parzialmente attraversano l’equatore, secondo quanto riportato dal fotografo di aurore Chris Wickland (questa osservazione non è stata confermata da organizzazioni scientifiche).

Aurore sono state avvistate anche nell’emisfero meridionale fino a Nuova Caledonia, una nazione insulare nel Pacifico tra Australia e Tonga. Il fotografo locale Frédéric Desmoulins ha scattato splendide foto di luci rosa che riempivano il cielo, probabilmente le prime foto di aurore mai catturate sull’isola, come riportato da Spaceweather.com.

“La volta precedente in cui gli osservatori del cielo hanno visto aurore in quella zona risale all’evento Carrington del settembre 1859, quando le aurore furono avvistate da una nave nel Mar dei Coralli,” ha dichiarato a Spaceweather.com Hisashi Hayakawa, esperto di meteo spaziale all’Università di Nagoya in Giappone.

La tempesta geomagnetica è stata così forte che la perturbazione magnetica è stata rilevata anche dagli osservatori sottomarini al largo delle coste atlantiche e pacifiche del Canada, secondo l’Università di Victoria.

Il 14 maggio, la stessa macchia solare ha scatenato un brillamento solare di magnitudo X8.7, l’esplosione superficiale più potente dell’attuale ciclo solare. Tuttavia, questa esplosione non ha avuto impatti sulla Terra.

Il ciclo solare

Il livello senza precedenti di attività solare è il risultato del fatto che il Sole è nella fase più attiva del suo ciclo di circa 11 anni, noto come massimo solare, che è arrivato prima del previsto ed è attualmente più attivo di quanto gli scienziati avessero inizialmente previsto.

