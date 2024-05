Suggestivi scenari invernali in Piemonte dopo il maltempo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La perturbazione che sta colpendo il Centro/Nord ha portato piogge diffuse e temporali su diverse aree del Piemonte tra ieri e stanotte si sta ora spostando verso Est. Nonostante l’intensità delle precipitazioni sia stata inferiore alle aspettative, si sono comunque verificati allagamenti locali durante i passaggi dei nuclei temporaleschi più attivi, in particolare nel pomeriggio di ieri a Nord di Torino e nell’alto Piemonte, dove ci sono state anche grandinate. Sono stati registrati accumuli fino a 40-50 mm nelle colline del Po, nell’alto Vercellese e nell’estremo Alessandrino orientale, al confine con la provincia di Pavia. Questa fase di maltempo ha creato scenari invernali in questo fine maggio: nella gallery in alto le Alpi innevate viste da Torino, mentre il video di seguito mostra la nebbia in pianura vista da Mondovì. Nella notte si sono registrate temperature minime dai +4°C di Garessio (CN) e Fenestrelle (TO) ai +14°C di Torino e Vercelli.

Dopo una temporanea pausa dei fenomeni precipitativi, nel pomeriggio una depressione convoglierà aria fredda instabile in quota sul Piemonte: si attiveranno nuovamente celle temporalesche sull’arco alpino, in movimento da Ovest verso Est con maggiore interessamento dei settori centro-occidentali della regione.

La nebbia in pianura vista da Mondovì

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.